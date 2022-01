Nghệ An: Liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều vụ khai thác cát “lậu”

Mới đây, vào hồi 20h00 ngày 11/1/2022, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Đội Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Công an huyện Hưng Nguyên tiến hành bắt giữ 02 phương tiện đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Lam, thuộc địa bàn xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Tại hiện trường, có Nguyễn Văn Th. (SN 1977), trú tại xóm 9, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên là người điều khiển phương tiện BKS NA2543. Tham gia cùng có ông Nguyễn Văn H. (SN 1979), cùng có địa chỉ thường trú tại xóm 9, xã Châu Nhân; Nguyễn Văn T. (SN 1966) có địa chỉ ở tổ dân phố La Giang, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, điểu khiển phương tiện BKS NA 6124; Nguyễn Văn Đ (SN 1971) và Nguyễn Thị V (SN 1973) đều trú tại tổ dân phố La Giang, TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ 02 tàu vỏ sắt nói trên và khối lượng cát trên 2 tàu đang chờ cơ quan chức năng xác định được khối lượng.

Trước đó, vào khoảng 03 giờ 40 phút ngày 08/01/2022, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường thủy đồng chủ trì với đội HS-KT-MT Công an huyện Hưng Nguyên phối hợp Đội 2 - Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An tiến hành tuần tra, kiểm soát trên tuyến Sông Lam, địa phận giáp ranh giữa địa phận huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An với huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 1 thuyền vỏ sắt đang khai thác cát. Khi phát hiện có lực lượng chức năng, các đối tượng nhổ neo bỏ chạy. Tuy nhiên ngay sau đó, các đối tượng đã chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác, dừng tàu để kiểm tra.

Tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Ch. (SN 1979), trú tại xóm 5, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên là người điều khiển thuyền vỏ sắt cỏ số hiệu VR-15040110 đang vận hành hệ thống máy bơm hút cát từ dưới lòng sông lên khoang thuyền. Tham gia khai thác cát trái phép cùng với Nguyễn Văn Ch, trên thuyền còn có 06 đối tượng khá.

Tổ công tác phát hiện trong khoang chứa của tàu có khoảng 130m3 cát. Sau khi hoàn thiện hồ sơ chứng minh hành vi vi phạm và lập biên bản về hành vi khai thác cát trái phép của các đối tượng, tổ công tác yêu cầu các đối tượng đưa tàu về vị trí tập kết để thi hành quyết định tạm giữ phương tiện. Tuy nhiên, các đối tượng có thái độ chống đối, không điều khiển tàu theo yêu cầu. Cảnh sát cơ động được tăng cường để tiếp cận, trấn áp các đối tượng; đưa phương tiện về vị trí tập kết.

Chia sẻ về thực trạng khai thác cát “lậu” thời gian gần đây, Thiếu tá Nguyễn Khánh Dũng – Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy - Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Quy mô khai thác trái phép của các đối tượng ngày càng táo tợn, phương tiện phục vụ khai thác cát sỏi trái phép được trang bị hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, công suất rất lớn. Khi bị phát hiện thì có thái độ chống đối tiêu cực. Đặc biệt, các đối tượng lợi dụng khu vực giáp ranh giữa huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) với huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh), khu vực giáp ranh giữa vùng được cấp phép và vùng chưa được cấp phép để khai thác cát trái phép. Khi bị phát hiện, các đối tượng chạy sang địa phận của Hà Tĩnh, gây thêm khó khăn cho lực lượng công tác".

Được biết, từ đầu năm 2021 đến nay, Đội Cảnh sát đường thủy đã tiến hành hơn 322 ca tuần tra, xử phạt vi phạm hành chính hơn 120 trường hợp. Đặc biệt phát hiện, xử lý 8 vụ khai thác cát, sỏi trái phép khối lượng lớn.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt trong thời điểm Tết cổ truyền đang đến gần, Đội Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Nghệ An đã tăng cường lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh) và các địa phương, lực lượng liên quan.

Lập các tổ công tác chốt chặn, túc trực 24/24h tại các khu vực giáp ranh, điểm phức tạp về khai thác trái phép cát, sỏi; ngày đêm bám nắm địa bàn tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của thuyền, tàu trong khu vực. Đơn vị còn cử cán bộ thường xuyên xuống nhắc nhở các chủ mỏ chấp hành nghiêm việc cắm phao tiêu, xác định ranh giới mỏ, thực hiện nghiêm việc khai thác cát trong phạm vi mỏ đã được cấp phép.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn