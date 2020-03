Nghệ An: Lập tức cách ly 11 người cùng chuyến bay bệnh nhân Covid-19 thứ 51

Khu vực cách ly (ảnh minh họa)

Chiều 14/3, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, các trường hợp người Nghệ An cùng chuyến bay với bệnh nhân (BN) 51 đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ tại các cơ sở y tế của các huyện.

Khi thông tin có 11 người Nghệ An cùng chuyến bay với BN 51, Sở Y tế Nghệ An đã khẩn trương phối hợp với công an, chính quyền và trung tâm y tế các huyện trên địa bàn rà soát và tiến hành cách ly các trường hợp này. Những người đã tiếp xúc với những người này phải thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe và tổ chức cách ly theo quy định.

“Các trường hợp này tuy cùng chuyến bay nhưng ngồi khác khoang với BN51, trước mắt chưa lấy mẫu xét nghiệm nhưng được theo dõi sát sao, cách ly 14 ngày. Trong khoảng thời gian này, ai có biểu hiện bệnh thì sẽ lấy mẫu xét nghiệm ngay", ông Định nói.

Đầu giờ chiều cùng ngày, Bộ Y tế đã thông tin BN51 là nữ, 22 tuổi, địa chỉ Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh ở Châu Âu, từ ngày 23/2 đến 12/3 có đi qua nhiều nước.

Tác giả: Tâm Anh

Nguồn tin: Báo Giao thông