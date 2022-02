Nghệ An: Lập biên bản một cơ sở kinh doanh test Covid-19 khi chưa đủ điều kiện

Liên quan đến việc mua sản phẩm Test Covid-19, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan vụ nâng khống giá bộ kít xét nghiệm Covid-19 xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và một số địa phương. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cũng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An...