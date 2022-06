Nghệ An kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Đức Cường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Chi – Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; đồng chí Bùi Đình Long - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; đại diện các sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An Trần Minh Ngọc trình bày diễn văn tại buổi lễ

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An Trần Minh Ngọc nhấn mạnh: Chặng đường 97 năm qua, Báo chí Cách mạng Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và không ngừng lớn mạnh. Trong dòng chảy đó, Báo chí Nghệ An đã khẳng định vai trò quan trọng của mình. Đội ngũ những người làm báo trên quê hương Bác phát triển toàn diện cả về số lượng và chất lượng.

Những ngày đầu thành lập Hội Nhà báo Nghệ Tĩnh chỉ có 3 Chi hội, với 90 hội viên, nhưng đến nay, chỉ riêng Nghệ An, đã có gần 400 hội viên Hội Nhà báo, sinh hoạt tại 15 chi hội (gồm 3 cơ quan báo chí của tỉnh, các trung tâm Văn hóa - Thể thao và truyền thông cấp huyện; 62 văn phòng đại diện và phóng viên thường trú các báo Trung ương, ngành, địa phương thường trú trên địa bàn). Đây là lực lượng hùng hậu trên mặt trận thông tin tuyên truyền phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

Chất lượng đội ngũ người làm báo ở Nghệ An ngày càng được nâng lên. Đa số các nhà báo, phóng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo. Các cơ quan báo chí trên địa bàn phát triển đa dạng, phong phú các loại hình báo chí truyền thống và hiện đại, gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng, bắt kịp xu thế chuyển đổi số trên lĩnh vực báo chí, phát thanh truyền hình…

Những người làm báo trên quê hương Nghệ An hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, không quản khó khăn, gian khổ, thâm nhập thực tế, kịp thời đưa tin về những sự kiện nóng, thiên tai, bão lụt, đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí, phát hiện biểu dương những điển hình nhân tố mới, thu hút đầu tư, quảng bá hình ảnh đẹp của Nghệ An.

Đặc biệt, trong 2 năm qua, nhiều phóng viên nhà báo đã dấn thân vào tâm dịch để đưa đến cho công chúng những thông tin bổ ích, góp phần phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả, tuyên truyền thích ứng hồi phục nền kinh tế sau đại dịch...

Thông qua các giải báo chí Trung ương và địa phương cho thấy, chất lượng báo chí Nghệ An ngày càng được nâng lên với nhiều tác phẩm đoạt giải Búa Liềm Vàng Trung ương, Giải Búa liềm vàng Nghệ An, Giải báo chí quốc gia và của tỉnh Nghệ An, các giải chuyên ngành khác. Nghệ An được ghi nhận là 1 trong 5 trung tâm báo chí lớn của cả nước cùng với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Đặc biệt, trong Giải báo chí quốc gia năm nay, Hội nhà báo Nghệ An vinh dự có 1 tác phẩm Phim tài liệu Nghĩa nước tình quê của Đài PTTH Nghệ An đạt giải C, 1 phóng sự: Dòng nước ngược nguồn của Trung tâm VHTT&TT Tân Kỳ đạt giải Khuyến khích và 2 tác phẩm khác lọt vào vòng Chung khảo sẽ được trao vào 20h tối 21/6 tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long biểu dương, chúc mừng sự nỗ lực và những thành tích của các cơ quan thông tấn báo chí và đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị và mong muốn với lực lượng lớn mạnh, các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, nhất là những thông tin sai trái trên internet, mạng xã hội; kịp thời phát hiện, cổ vũ những gương điển hình tập thể, cá nhân người tốt, việc tốt, góp phần xây dựng, củng cố và vun đắp bản lĩnh, trí tuệ, văn hóa, đạo đức, tinh thần, khí phách và niềm tin của người Việt Nam.

Các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại, tăng sức hấp dẫn, thuyết phục, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả, cạnh tranh ngày càng lớn của thông tin truyền thông hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả việc tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân; tăng cường quảng bá hình ảnh, những thành tựu đổi mới của tỉnh tới bạn bè trong nước và quốc tế; tuyên truyền các chính sách, tiềm năng, thế mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn nhất là những dự án trọng điểm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh để tiếp nhận, xử lý và phản ánh đầy đủ, khách quan trên tinh thần xây dựng, chia sẻ và trách nhiệm cao trước các vấn đề, sự việc mà dư luận quan tâm, các vấn đề phát sinh ở cơ sở để phối hợp giải quyết kịp thời, thỏa đáng.

Các cơ quan báo chí và người làm báo tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm báo nhất là trong bối cảnh khoa học – công nghệ phát triển không ngừng; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng phản ánh thông tin thiếu khách quan, trung thực, xuống cấp về đạo đức nghề nghiệp trong một bộ phận người làm báo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long khẳng định, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh và các cấp chính quyền luôn lắng nghe, chia sẻ những khó khăn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan báo chí, các nhà báo đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan báo chí, truyền thông các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan cho báo chí về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý tặng hoa chúc mừng đội ngũ những người làm báo của tỉnh nhân Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An Trần Minh Ngọc trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí cho 10 hội viên thuộc Hội Nhà báo Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen của Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam cho Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An Trần Minh Ngọc

Tác giả: Thúy - Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn