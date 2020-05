Nghệ An: Kịp thời dập tắt đám cháy chợ Vân

Trong tỉnh

Tối 7/5, một vụ cháy đã xảy ra tại chợ Vân, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) nhưng được lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An kịp thời khống chế và dập tắt, không để lây lan rộng.