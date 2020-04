Nghệ An: Kiểm tra các hoạt động cát, sỏi trên các tuyến, vùng nước thủy nội địa

Đoàn liên ngành sẽ kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2020 do ông Nguyễn Văn Hùng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) làm trưởng Đoàn. Thành phần tham gia Đoàn liên ngành gồm: Phòng Thanh tra và Phòng Kế hoạch - Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Giao thông vận tải Nghệ An); Phòng Cảnh sát giao thông; Chi cục Đăng kiểm số 3 và Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An.

Đoàn liên ngành sẽ thực hiện nhiệm vụ trên toàn bộ địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian kiểm tra trong 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định. Đối tượng kiểm tra gồm UBND cấp huyện; các tổ chức, cá nhân có hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra bao gồm cả các hoạt động cát, sỏi trên các tuyến, vùng nước thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nhiệm vụ của Đoàn liên ngành là kiểm tra công tác quản lý nhà nước của UBND cấp huyện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn quản lý; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết cát, sỏi trên các tuyến, vùng nước thủy nội địa...

Cùng với đó, Đoàn liên ngành sẽ tổ chức kiểm tra, phát hiện, lập hồ sơ xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị và chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa theo đúng quy định của pháp luật, trong đó giao Công an tỉnh chủ trì việc xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân được kiểm tra thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Đoàn liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định

Đồng thời, Đoàn liên ngành có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra và kiến nghị, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh Nghệ An biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm nhưng không thực hiện nghiêm việc khắc phục hậu quả; kiến nghị, đề xuất biện pháp xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường