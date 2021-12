Nghệ An: Khu đô thị Long Sơn Thái Hòa “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”

Trong tỉnh

1. Nghệ An: Công trình Khu Đô Thị Long Sơn 2 – 4, đơn vị thi công công trình có dấu hiệu thi công ẩu. 2. Nghệ An: Khu đô thị Long Sơn phân lô bán nền khi chưa đủ điều kiện, khách hàng liệu có gặp rủi ro? Liên quan đến dự án Khu đô thị (KĐT) Long Sơn, có địa chỉ tại Phường Long Sơn, Thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đang được chủ đầu tư và các đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện theo tiến độ đã được phê duyệt.