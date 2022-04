Nghệ An: Khu đô thị dân đã vào ở nhưng hạ tầng... chỉ là 'bánh vẽ'

Số liệu từ UBND tỉnh Nghệ An, từ năm 2012 - 2020, địa phương này đã rà soát, thu hồi và hủy bỏ 165 dự án với tổng diện tích đất là hơn 36.000ha. Tính riêng trong năm 2021, Nghệ An đã tiến hành thu hồi 12 dự án của các tổ chức vi phạm Luật Đất đai, trong đó có không ít dự án là các khu đô thị trên địa bàn. Cũng trong năm vừa qua, Sở Xây dựng Nghệ An đã có kiến nghị thu hồi, chấm dứt hoạt động 11 “siêu dự án” về khu đô thị, dịch vụ kết hợp nhà ở, trong đó riêng TP. Vinh có tới 7 dự án.