Nghệ An: Khởi tố, bắt tạm giam 'trùm' khai thác đá trắng trái phép quy mô lớn

Ngày 24/7, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Bảy về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Bị can Trần Văn Bảy (SN 1970), trú tại xóm Minh Xuân, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) là chủ điểm khai thác trái phép ở núi Phá Chủng, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp.

Hiện trường khai thác khoáng sản trái phép tại núi Phá Chủng.

Trước đó, ngày 13/7, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Phạm Thế Tùng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động đã bắt quả tang hàng chục đối tượng đang khai thác đá trắng trái phép quy mô lớn tại khu vực núi Phá Chủng, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp.

Lực lượng chức năng tạm giữ 5 máy xúc, 1 ô tô tải, 4 máy cắt đá, 2 máy làm hơi, 2 máy khoan đứng phục vụ cho hoạt động khai thác khoảng sản trái phép. Số lượng khoáng sản bị khai thác trái phép thu giữ tại hiện trường khoảng 800m3 đá trắng các loại, trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

Kiểm tra kho chứa hàng của chủ cơ sở khai thác trái phép, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ gần 1.000m3 đá trắng các loại.

Về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho rằng, huyện có nhiều điểm mỏ, nhiều xưởng chế biến khoáng sản, nhiều doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, có nhiều khu vực, điểm khoáng sản nhỏ lẻ mà các doanh nghiệp không xin cấp phép nhưng lại khai thác trái phép.

Bên cạnh đó, khối lượng công việc quản lý nhà nước ngành TN-MT của huyện rất lớn, trong khi đó nhân viên lại ít (chỉ có 5 người). Các đối tượng khai thác trái phép hoạt động tinh vi, phức tạp, thường cử người để theo dõi, dùng ô tô tải trọng lớn chặn đường, khóa cổng không cho đoàn vào mỏ, tháo ắc quy làm chết máy, tẩu tán tang vật, bỏ trốn khỏi khu vực mỏ… để chống chế khi các đoàn đến kiểm tra.

Tác giả: Trần Lộc

Nguồn tin: Báo VTC News