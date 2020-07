Nghệ An: Khởi công dự án đường ven biển từ Nghi Sơn - Nghi Lộc đến Cửa Lò

Dự lễ, về phía Trung ương có các đồng chí Uỷ viên TW Đảng: Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư; Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các địa phương có tuyến đường đi qua.

Các đại biểu dự lễ khởi công.

Tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An nằm trong tổng thể quy hoạch đường bộ ven biển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Riêng đoạn từ điểm giao Quốc lộ 46 (huyện Nghi Lộc) đến Tỉnh lộ 535 (thị xã Cửa Lò) có chiều dài 7,42km đã được bổ sung vào kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 – 2020 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020 với số tiền 125 tỷ đồng.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng có bề rộng nền đường 12m; bề rộng mặt đường 7m; tốc độ tính toán 80km/h. Tổng mức đầu tư 521 tỷ đồng, trong đó: ngân sách Trung ương hơn 260 tỷ đồng, ngân sách tỉnh gần 261 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An Hoàng Phú Hiền phát biểu tại lễ khởi công.

Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ góp phần kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Nghệ An với tỉnh Hà Tĩnh thông qua cầu Cửa Hội; kết nối Cảng Cửa Lò, Cảng biển quốc tế Vissai, Cảng DKC và các Khu du lịch Cửa Lò, Bãi Lữ, FLC...; rút ngắn được thời gian lưu thông giữa các vùng kinh tế, tạo động lực quan trọng để Nghệ An trở thành trung tâm gắn kết các tỉnh vùng Bắc Trung bộ cũng như tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh khu vực ven biển.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng: Tuyến đường sẽ mở cánh cửa hướng ra biển, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại, nuôi trồng thủy sản của địa phương.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: sự kiện khởi công tuyến đường ven biển có ý nghĩa chính trị rất lớn tại thời điểm Nghệ An chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, hướng tới Đại hội toàn quốc của Đảng; khi Chính phủ đang nỗ lực cao độ các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Tuyến đường sẽ mở cánh cửa hướng ra biển, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại, nuôi trồng thủy sản… Đồng thời, tuyến đường hoàn thành sẽ giúp các địa phương quy hoạch lại kinh tế, khai thác tối đa tài nguyên biển cũng như phát triển đô thị và sắp xếp lại dân cư các vùng ven biển.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu Nghệ An phải tập trung với quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện dự án. Đặc biệt, cùng với quá trình xây dựng tuyến đường, địa phương phải lập quy hoạch, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai dọc hành lang tuyến đường.

Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án.

Với tầm quan trọng và ý nghĩa của tuyến đường ven biển, phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chân thành cảm ơn sự quan tâm của các Bộ, ngành Trung ương; Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư là Sở GTVT phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và người dân có tuyến đường đi qua tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất để cùng với các đơn vị tư vấn, nhà thầu xây dựng công trình hoàn thành với chất lượng cao nhất, đảm bảo an toàn và tiến độ, phấn đấu thông xe trong quý I năm 2021, phát huy hiệu quả góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An./.

Tác giả: Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An