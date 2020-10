Nghệ An: Kế toán trưởng Văn phòng Sở NN&PTNT vẫn tại vị dù "chuyên môn không phù hợp"

Sở NN&PTNT Nghệ An.

Sau 2 năm, kể từ khi UBND tỉnh Nghệ An có công văn chỉ đạo gửi Sở NN&PTNT và Sở Nội vụ về việc không tiếp tục bố trí bà Trần Thị Anh Liên phụ trách kế toán Văn phòng Sở NN&PTNT. Thế nhưng, hiện nay, bà Liên vẫn đang phụ trách kế toán trưởng văn phòng Sở này.

Cụ thể, ngày 8/8/2018, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 5877/UBND-BTD do đích thân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Đinh Viết Hồng ký “Về việc giải quyết đơn thư của công dân”.

Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ: “Không tiếp tục bố trí bà Trần Thị Anh Liên phụ trách kế toán Văn phòng Sở NN&PTNT do có trình độ chuyên môn không phù hợp với quy định. Thực hiện việc bố trí kế toán trưởng Văn phòng Sở NN&PTNT theo đúng quy định hiện hành. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/9/2018”.

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An.

Thời điểm này, ông Hoàng Nghĩa Hiếu đang giữ chức Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An. Vào năm 2019, ông Hiếu được bầu bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An. Sau đó, ông Nguyễn Văn Đệ được bổ nhiệm Giám đốc Sở này và tiếp quản vụ việc nêu trên.

Có thể nói, dù UBND tỉnh đã chỉ đạo rất rõ cho Sở NN&PTNT Nghệ An nhưng qua tìm hiểu, đến nay (đầu tháng 10/2020), đã qua 2 đời Giám đốc, bà Trần Thị Anh Liên vẫn đang phụ trách kế toán trưởng Văn phòng Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An mà không thể thay thế được. Việc cán bộ có trình độ chuyên môn không phù hợp với quy định, lại được tỉnh chỉ đạo không tiếp tục bố trí nữa nhưng nữ phụ trách kế toán trưởng Văn phòng Sở này vẫn yên vị suốt 2 năm nay khiến dư luận xôn xao.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Hùng, Chánh văn phòng Sở NN&PTNT Nghệ An cho biết: Dù đã có văn bản của tỉnh về viêc không tiếp tục bố trí bà Trần Thị Anh Liên phụ trách kế toán Văn phòng Sở NN&PTNT Nghệ An từ lâu nhưng đến nay, bà Liên vẫn đang làm việc và phụ trách kế toán trưởng tại Văn phòng.

Còn ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An cho hay, vấn đề này, hiện Sở và bản thân bà Trần Thị Anh Liên cũng muốn bàn giao công việc kế toán trưởng văn phòng. Tuy nhiên, có một vướng mắc là muốn tuyển một người làm kế toán trưởng của Sở thì phải có 3 yêu cầu: Bằng cấp đúng chuyên môn, chuyên ngành; có nhiều năm kinh nghiệm và trước khi về sở phải là công chức. Đối với tiêu chuẩn bằng cấp và kinh nghiệm thì các đơn vị của Sở có nhiều nhưng lại không đáp ứng tiêu chuẩn phải là công chức.

Hiện Sở vẫn đang cố gắng tìm các phương án để sớm tuyển được người làm kế toán trưởng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An - ông Nguyễn Tiến Lâm cho biết thêm.

Cũng theo ông Lê Đình Lý, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho rằng, việc bà Trần Thị Anh Liên phụ trách kế toán Văn phòng Sở NN&PTNT trình độ chuyên môn không phù hợp với quy định đã có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An. Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh là cao nhất vì vậy Sở Nội vụ sau khi tham mưu cho UBND tỉnh thì Sở Nông nghiệp phải thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh thôi, là không tiếp tục bố trí nữa.

Được biết, trước khi phụ trách kế toán trưởng Văn phòng Sở NN&PTNT Nghệ An, bà Trần Thị Anh Liên là kế toán tổng hợp văn phòng Sở này. Sau khi kế toán trưởng về hưu theo chế độ từ năm 2017 thì năm 2018 bà Liên được phụ trách kế toán trưởng Văn phòng đơn vị.

