Nghệ An: Kè biển Cửa Lò bị sóng đánh tan hoang chưa được khắc phục

Do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 9, từ ngày 28/10 cho đến ngày 31/10/2020, tại biển thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An có mưa to và rất to, sóng biển dâng cao từ 2- 2,5m, va đập mạnh đã làm hư hỏng nghiêm trọng hệ thống kè chắn sóng dọc bờ bãi biển.

Hàng trăm mét đường dạo bộ tại quảng trường Bình Minh bị sóng đánh sập

Trước đó, theo thống kê của UBND thị xã Cửa Lò cho thấy, ảnh hưởng của bão số 7 cũng đã làm kè đường dạo bộ chắn sóng bị hư hỏng và sụt lún khoảng 300m; đường dạo bộ bị hư hỏng và sạt lún, sập khoảng 500 m2. Ngoài ra, chiều dài kè chân biển khoảng 500 m bị xói lở. Gạch Terrazo lát bậc cấp kè biển bị bong tróc hư hỏng khoảng 200 m2. Khi ảnh hưởng của cơn bão số 7 chưa được khắc phục thì ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 9 lại đến khiến tình trạng trên càng thêm nặng nề. Trong đó, kè trọng lực bị sập, xâm thực vào bờ dài khoảng 200 m. Kè xây đá bị sạt lở, đường dạo bộ bị hư hỏng nặng khoảng 500 m. Thậm chí, đoạn quảng trường Bình Minh cũng bị hư hỏng thêm với bê tông đường kè, chân kè bị sập khoảng 300m ở phía nam quảng trường.

Tan hoang

Riêng trên địa bàn phường Thu thuỷ, trong số chiều dài hơn 1,5 km tuyến bờ kè chắn sóng và đường dạo bộ, đã có khoảng 800 m bị sóng đánh sập toàn bộ bờ kè và đường dạo bộ, toàn bộ hệ thống cây xanh bị bật gốc đổ, gãy. Tổng thiệt hại do các sạt lở, hư hỏng nói chung lên tới khoảng 12 tỷ đồng.

Gạch lát bị vỡ vụn

Ngay sau khi xuất hiện việc đê kè bị hư hỏng, lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò đã chỉ đạo lực lượng Ban chỉ huy quân sự thị xã và UBND phường Thu Thủy, UBND phường Nghi Hương nhanh chóng khắc phục sự cố trên tạm thời bằng cách đóng cọc và dùng bao cát làm kè để không cho sạt lở trên diện rộng. Với hơn 5.000 bao tải cát và 350 khối đất đá, trước mắt đã khắc phục tạm thời được hàng trăm mét bờ kè ven biển khu vực nam Quảng trường, để giảm lực cản của sóng, nhằm hạn chế bờ kè tiếp tục xói lở thêm. Mặc dù vậy, đây chỉ là biện pháp tạm thời để hạn chế bờ kè bị hư hỏng.

Kè phía phường Nghi Hương cũng bị sóng đánh sập hoàn toàn

Theo ghi nhận của PV vào sáng ngày 07/12/2020, tại các khu vực bờ kè bị sạt lở nói trên hiện trường vẫn đang như cũ. Hàng nghìn mét bờ kè kéo dọc từ bờ biển phường Nghi Hương qua quảng trường Binh Minh đến khu vực phường Thu Thủy vẫn đang nham nhở, hoang tàn.

Ông Doãn Văn Lâm - Trưởng Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò cho biết, do hệ thống kè biển đoạn từ K0+000 đến K4+400 (từ đảo Lam Châu đến ngã ba Cửa Hội) chưa được thi công khép kín hoàn toàn, sóng kết hợp với thủy triều dâng cao đã đánh vỡ làm hỏng hoàn toàn và cục bộ khoảng hơn 2,5km kè biển, đường dạo bộ và hệ thống cây xanh trên khu vực này; xâm thực vào sâu trong đất liền, ảnh hưởng đến cuộc sống và tài sản của nhân dân và cơ sở hạ tầng dọc ven biển thị xã Cửa Lò.

Kè bị sập nên sóng biển còn đánh sập nhiều nhà, ki ốt bán hàng của người dân

Hiên, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò đang lập phương án trình UBND thị xã Cửa Lò bố trí kinh phí và tỉnh Nghệ An hỗ trợ kinh phí với tổng số vốn khoảng 28 tỷ đồng để khẩn trương khắc phục hệ thống kè biển bị hư hỏng.

Về phương án khắc phục, ông Doãn Văn Lâm cho biết, theo dự kiến vào năm 2022, từ nguồn vốn đầu tư từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Sở Du lịch tỉnh Nghệ An sẽ là đơn vị chủ đầu tư, triển khai một dự án trùm lên hệ thống kè bờ biển phía đông đường Binh Minh, thị xã Cửa Lò. Tuy nhiên, có một số tuyến bờ kè dọc biển Cửa Lò không nằm trong khu vực triển khai dự án này của Sở Du lịch Nghệ An.

Hiện, công tác khắc phục sự cố sạt lở khoảng 2,5km bờ kè, đê biển do ảnh hưởng của các cơn bão vẫn chưa được triển khai thực hiện

Do đó, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò đã cho tổng rà soát lại khu vực phía Đông đường Bình Minh, đặc biệt là tuyến kè biển. Đồng thời, tham mưu cho UBND thị xã Cửa Lò với số đoạn kè biển nằm trong khu vực triển khai dự án do Sở Du lịch Nghệ An làm chủ đầu tư vào năm 2022, sẽ khắc phục tạm thời để trả lại nguyên hiện trạng; đoạn nào không nằm trong khu vực triển khai dự án vào năm 2022 UBND thị xã Cửa Lò sẽ triển khai khắc phục công trình vĩnh cửu.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường