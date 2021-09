Nghệ An hoàn thiện đề án giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Thông tin tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh địa phương sẽ sớm hoàn thiện, ban hành Đề án về giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, bởi đây là động thái hết sức cần thiết nhằm thúc đẩy giáo dục tại các địa phương khu vực phía Tây xứ Nghệ.

Đánh giá từ ngành chức năng địa phương, hiện chất lượng giáo dục toàn diện tại Nghệ An chưa có sự đồng đều giữa các vùng miền, vẫn tồn tại chênh lệch khá lớn giữa vùng thuận lợi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Tại Nghệ An, tính riêng năm 2020, tổng chi cho sự nghiệp giáo dục toàn tỉnh là 8.560 tỷ đồng, chiếm 43% tổng chi thường xuyên của địa phương. Trong số này, chi cho giáo dục của 11 địa phương khu vực phía Tây là khoảng 3.700 tỷ đồng, chiếm 42,8% trong tổng chi cho sự nghiệp giáo dục. Con số lớn nhưng chưa thực sự đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

Ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, Đề án về giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành là hết sức cần thiết, tạo động lực thúc đẩy giáo dục tại 11 địa phương khu vực phía Tây tỉnh Nghệ An.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã thống nhất chọn Nghệ An xây dựng thí điểm mô hình trường trung học cơ sở bán trú của cả nước. Đây là giải pháp "vàng", phù hợp cho giáo dục tại các huyện, thị miền Tây tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu ngoài sự vào cuộc của Trung ương và tỉnh, 11 địa phương khu vực miền Tây Nghệ An phải luôn sẵn sàng tâm thế, quy hoạch vị trí xây dựng trường đảm bảo không gian học tập, rèn luyện, trau dồi toàn diện các kỹ năng cho học sinh; chủ động kêu gọi, huy động thêm nguồn lực để thực hiện một cách đồng bộ.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn