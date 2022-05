Nghệ An: Hiện tượng sụt lún, nứt nẻ nhà dân có phải do khai thác quặng?

Theo thống kê kể từ năm 2019 đến nay, xã Châu Hồng, huyện quỳ Hợp đã xuất hiện 13 hố tử thẩn sụt lút nghiêm trọng. Hiện tại cơ quan chức năng chính quyền đều đã đặt biển cảnh báo cho người dân ở những hố tử thần này. Một số hố đã được lấp lại để đảm bảo an toàn. Ngoài ra còn có tới 279 giếng nước bị khô cạn, 114 nhà dân bị rạn nứt.

Dư luận xã Châu Hồng hiện đang rất lo lắng cho hiện tượng sụt lún, giếng khô cằn, nhà nứt nẻ có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào. Người dân địa phương cho rằng, hiện tượng xảy ra là do hoạt động khai thác quặng thiết gần đó. Trong quá trình khai thác, phía doanh nghiệp khai thác họ sẽ thực hiện việc hút nước từ dưới lòng đất làm cho nguồn nước ngầm dần cạn kiệt.

Chủ tịch UBND xã Châu Hồng Trương Văn Hóa chia sẻ với báo chí là hiện tại xã đã kiểm tra hiện trạng sụt lún và báo cáo UBND huyện, các phòng ban liên quan kiểm tra tìm nguyên nhân.

Hiện tượng sụt lún, nứt nẻ nhà dân tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An cũng đã về xã Châu Hồng kiểm tra và đều có nhận định chung là do mạch nước ngầm cạn kiệt, nhưng chưa thể khẳng định là có phải do khai thác khoáng sản hay không.

Trong ngày 11/5, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp Trần Đức Lợi cho biết là chính quyền đã thuê đơn vị độc lập đánh giá tình trạng sụt lún, nứt nẻ nhà dân, giếng khô cằn nghiêm trọng tại địa bàn xã Châu Hồng, từ đó ngăn chặn ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng người dân.

UBND huyện Quỳ Hợp ban hành thông báo quyết định tạm dừng bơm hút, khai thác nước ngầm đối với một số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn xã Châu Hồng. Theo đó, UBND huyện yêu cầu tất cả các tổ chức, cá nhân tạm dừng việc bơm hút nước, khai thác nước ngầm tại khu vực bản Na Hiêng, bản Công, bản Na Noong, bản Poong, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp.

Người dân xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp tỏ ra lo lắng khi nhà nứt nẻ, giếng khô cằn

Thời gian tạm dừng việc bơm hút nước, khai thác nước ngầm từ ngày thông báo đến khi có thông báo mới. Nếu các tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục cố tình khai thác thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, sẽ phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ sớm tìm ra nguyên nhân để có giải pháp khắc phục lâu dài, đặc biệt có biện pháp khắc phục lâu dài. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Trạm cấp nước sinh hoạt, đảm bảo cung cấp đủ tại 3 bản Na Niềng, bản Poong, bản Na Noong đảm bảo đủ cung cấp nước sạch cho người dân tại nơi chịu ảnh hương.

Tiếp theo là xây dựng phương án di dời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ mất an toàn cao; Chỉ đạo thành lập tổ giám sát tại thôn bản, cắt cử người theo dõi thường xuyên khi có dấu hiệu bất thường, báo cáo chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời; Thống kê, cập nhật thường xuyên các hộ bị ảnh hương; Hướng dẫn nhân dân khắc phục các nơi nứt nẻ và tráng tụ tập đông người ở những nơi có hiện tượng nứt nẻ nguy cơ mất an toàn.

