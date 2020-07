Nghệ An: Hàng trăm giáo viên kiến nghị việc chi trả tiền danh hiệu?

Thời gian gần đây trên địa bàn huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An đang xôn xao việc hàng trăm giáo viên nơi đây viết đơn kiến nghị lên các cấp về việc chi trả tiền danh hiệu lao động tiên tiến nhưng vẫn không có phản hồi. Trong đơn gửi đến Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử có phản ánh.

Hàng trăm giáo viên của các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện Diễn Châu phản ánh đến Tòa soạn MTĐT không được nhận đúng, đủ số tiền thưởng cho danh hiệu Lao động tiên tiến theo quy định.

Từ năm 2017 đến nay, hàng trăm giáo viên của các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện không được nhận đúng, đủ số tiền thưởng cho danh hiệu Lao động tiên tiến theo quy định. Nhiều ý kiến tỏ ra bức xúc vì số tiền thưởng này đã được Nhà nước chi trả hàng năm cho cấp huyện, thị, thành phố đầy đủ. Tiếp cận với một số giáo viên phản ảnh chúng tôi nhận thấy khá nhiều điều bất hợp lý và họ cho rằng, UBND huyện chưa coi trọng đến công tác khen thưởng, đặc biệt là đối với ngành giáo dục, giáo dục là cái nôi uốn nắn, dạy dỗ, giáo dục cho các thế hệ là cái gốc của mọi công việc, để trở thành những nhà khoa học, những Giáo sư, tiến sỹ thì đầu tiên phải là nền giáo dục tốt. Nên việc động viên khen thưởng kịp thời cho giáo viên là hết sức thiết thực và có ý nghĩa.

Ông Mai Ngọc Long - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu thừa nhận: “hiện nay trên địa bàn toàn huyện việc chi trả cho danh hiệu lao động tiên tiến là chưa đúng theo Nghị định của cấp trên.

Sau khi nhận được phản ánh của nhiều giáo viên, nhóm PV đã liên hệ với những người có trách nhiệm liên quan để tìm hiểu rõ sự việc. Qua trao đổi với ông Mai Ngọc Long - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu, ông Long thừa nhận: “Hiện nay trên địa bàn toàn huyện việc chi trả cho danh hiệu lao động tiên tiến là chưa đúng theo Nghị định của cấp trên, đặc biệt là số tiền thưởng trả không đồng nhất, trường thì 200 nghìn, trường thì 150 nghìn đồng nên một số giáo viên họ thắc mắc là có cơ sở. Việc này chúng tôi xin tiếp thu và sẽ có ý kiến đề nghị với UBND huyện để những năm tiếp theo huyện có kế hoạch phân bổ ngân sách để chi trả đúng, đủ cho công tác khen thưởng trên địa bàn toàn huyện”.

Đồng tình với ý kiến trên, ông Nguyễn Xuân Khoa - Trưởng Phòng Nội vụ huyện Diễn Châu cho hay: “Từ năm 2017 đến nay toàn bộ giáo viên các trường trên địa bàn huyện chưa nhận đúng, đủ số tiền thưởng thuộc danh hiệu Lao động tiên tiến theo hướng dẫn của cấp trên là đúng, nhưng nếu căn cứ theo Nghị định 91/1/2017/NĐ-CP để chi trả thì kinh phí của huyện chưa thể đáp ứng được, hàng năm trên địa bàn huyện có gần 4000 giáo viên, công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Vì vậy, việc chi trả này là do các đơn vị cơ sở tự cân đối ngân sách để chi trả. Tới đây họp HĐND, UBND huyện phòng sẽ đề nghị và tham mưu để huyện có kế hoạch phân bổ ngân sách phù hợp cho công tác khen thưởng này”.

Giấy chứng nhận giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến là nỗ lực phấn đấu trong thời gian nhưng số tiền chi trả vẫn chưa đúng, đủ cho hàng trăm giáo viên trên địa bàn huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An.

Việc ký quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho giáo viên cấp trung học cơ sở, tiểu học, mầm non là do UBND huyện. Vậy theo quy định, cấp nào ký quyết định, cấp đó chi tiền thưởng. Theo thông tin của lãnh đạo Sở Giáo dục tỉnh Nghệ An kinh phí cấp cho việc này đã được chuyển về huyện quản lý từ nhiều năm nay”.

Bất bình vì quyền lợi bị xâm phạm một cách vô lý, bức xúc vì những câu trả lời không thuyết phục, nhiều giáo viên đã hỏi trường, trường chỉ lên tỉnh, hỏi tỉnh, tỉnh nói kinh phí đã giao về huyện quản lý, nhưng khi hỏi huyện, huyện lại nói, phần khen thưởng này huyện đã giao cho trường tự cân đối ngân sách để chi trả.

Một số giáo viên bày tỏ: “Cứ cái kiểu trách nhiệm chạy vòng quanh, bên này đá qua bên kia thì chẳng biết đến bao giờ chúng tôi mới được cấp trên chi trả đúng, đủ theo quy định”.

Theo quy định tại Điểm D Khoản 1 Điều 69 Nghị định 91/2017/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 01/10/2017) hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng, vấn đề này được quy định như sau: Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở. Khoản tiền thưởng sẽ được nhận kèm khi cấp trên ký công nhận cá nhân đó đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Ở ngành giáo dục, thường thì cuối năm sau khi xếp loại giáo viên ở trường, nhà trường sẽ gửi danh sách đề nghị công nhận Lao động tiên tiến về các cấp có liên quan. Bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở danh sách được gửi trực tiếp về Ủy ban nhân dân huyện.

