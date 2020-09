Nghệ An: Hàng loạt Nhà máy thủy điện xả lũ

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, trong ngày và đêm 18/9, trên địa bàn các huyện Con Cuông, Kỳ Sơn và Tương Dương có mưa to, khiến mực nước trên sông Nậm Mộ tăng cao. Để đảm bảo an toàn cho các hồ chứa nước của các nhà máy thủy điện, trong ngày hôm nay, nhiều nhà máy thủy điện trên địa bàn Tương Dương, Con Cuông thông báo xả lũ.

Thông báo xả lũ của Nhà máy thủy điện Nhạn Hạc

Theo đó, Nhà máy Thủy điện Khe Bố (huyện Tương Dương) xả lũ với lưu lượng 500 đến 1.000 m3/s từ 8 giờ ngày 19/9; cùng đó Nhà máy Thủy điện Chi Khê (huyện Con Cuông) dự kiến xả lũ lưu lượng từ 600 - 1.300 m3/s từ 8h30 ngày 19/9. Vào lúc 4 giờ ngày 18/9, Nhà máy Thủy điện Bản Ang (huyện Tương Dương) cũng thông báo xả lũ lưu lượng 250 m3/s.

Nhà máy thủy điện Châu Thắng cũng xả lũ

Cũng trong sáng 19/9, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn Nghệ An đã phát đi công văn số 129/TB-PCTT về việc vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện Nhạn Hạc (huyện Quế Phong). Thời gian bắt đầu xả là từ 09h, ngày 19/9. Tổng lưu lượng xả là từ 500m3 đến 1.000m3/s, bao gồm lưu lượng xả qua 2 cửa van và qua 2 tổ máy phát điện. Vào 05h sáng cùng ngày, hồ chứa nước thủy điện Châu Thắng cũng tiến hành xả lũ với lưu lượng từ 76m3 đến 700m3/s, bao gồm lưu lượng xả qua cửa van và lưu lượng phát điện qua tổ máy. Thời gian hết xả dự kiến sẽ đến hết mưa lũ do cơn bão số 5 và hoàn lưu bão gây ra.

Nhiều tràn ở miền núi bị chia cắt

Sau khi nhận được thông tin các nhà máy thủy điện xả lũ, UBND các huyện Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong và Quỳ Châu đã thông báo cho các xã tuyên truyền cho người dân biết để chủ động ứng phó đảm bảo cho người và tài sản.

Ban chỉ huy PCTT huyện Quỳ Châu ngăn đường cấm phương tiện qua lại cầu tràn bị ngập

Cũng liên quan đến tình hình mưa bão ở Nghệ An, do lượng mưa lớn nên các địa phương như TP Vinh bị ngập nặng nhiều tuyến đường từ chiều ngày 18/9 đến sáng 19/9 khiến cho các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn, thậm chí không thể di chuyển. Ngập nặng nhất tại một số tuyến đường như Phan Bội Châu, đường 72m, Mai Hắc Đế, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Đai lộ Lê Nin…

Đến sáng 19/9, nhiều tuyến đường và khu vực dân cư tại TP Vinh vẫn ngập sâu

Ngoài ra, tại một số cầu tràn ở các huyện miền núi như cầu tràn Bản Lìm, xã Châu Phong (huyện Quỳ Châu), cầu tràn Châu Tiến (huyện Quỳ Châu)…bị ngập nặng gây chia chắt giao thông nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An, cho biết, Nghệ An chỉ là chịu ảnh hưởng của cơn bão số 5 nhưng lưu lượng mưa là rất lớn. Vào chiều tối 18/9 cũng xuất hiện gió lớn do ảnh hưởng của gió mùa. Theo dự báo trên địa bàn tỉnh sẽ còn có mưa lớn đến hết ngày 19/9/2020.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường