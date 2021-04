Nghệ An: Hàng chục cảnh sát truy đuổi, mật phục vây bắt tội phạm ma túy

Your browser does not support the video tag.

Ngày 28/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cơ quan chức năng triệt phá một đường dây ma túy lớn, thu giữ 6kg ma túy đá, 4 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, Công an Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy chuyển địa bàn hoạt động từ huyện Thanh Chương sang hướng qua cửa khẩu Cầu Treo và tuyến biên giới thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Công an sau đó đã lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa đường dây này.

Đối tượng lái xe ô tô tẩu thoát nhưng đã bị lạc tay lái đâm vào gốc cây bên đường. Cùng lúc này, hàng chục trinh sát mật phục sẵn đã ập đến tóm gọi đối tượng.

Cụ thể, vào khoảng 12h45 ngày 26/4, Ban chuyên án đã đuổi theo chiếc xe ô tô hiệu Toyota Vios mang BKS 37A-763.50 di chuyển nhanh trên quốc lộ 8A.

Khi đến địa điểm mai phục, đoạn qua địa phận xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), tài xế chiếc xe Vios phát hiện có nhiều xe tải chặn đầu nên bẻ lái sang trái để vượt lên nhưng lại lạc tay lái, đâm vào gốc cây bên đường.

Lúc này hàng chục trinh sát đã mật phục sẵn liền lao đến khống chế đối tượng.

Tang vật công an thu giữ gồm 6kg ma túy đá, 4 bánh heroin.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Nam tại cơ quan điều tra.

Danh tính đối tượng đi trên xe được xác định là Nguyễn Ngọc Nam (SN 1983, trú tại xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Khám xét tại chỗ, Ban chuyên án thu giữ 6kg ma túy đá, 4 bánh heroin, 1 xe ô tô mang BKS 37A-763.50, 1 điện thoại di động.

Với thành tích xuất sắc trên, chiều 27/4/2021, Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã khen thưởng cho Ban Chuyên án.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, đến 15h cùng ngày, tại xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn), Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm 2 đối tượng về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", thu giữ thêm 1 xe ô tô.

Với thành tích xuất sắc trên, chiều 27/4/2021, Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã khen thưởng cho Ban Chuyên án và đánh giá cao nỗ lực của cán bộ chiến sĩ, đồng thời chỉ đạo thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh, phòng ngừa với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để đấu tranh mở rộng chuyên án này.

