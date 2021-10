Nghệ An, Hà Tĩnh báo cáo số tiền ca sĩ Thủy Tiên cứu trợ lũ lụt

Ngày 13/10, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã hoàn thành báo cáo gửi Bộ Công an về số tiền và các thông tin liên quan hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên vào cuối năm 2020.

Địa phương không trực tiếp kiểm đếm tiền

Trao đổi với Zing, ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An), cho biết đợt lũ lụt hồi tháng 11/2020, nhiều xã ở huyện này bị ngập sâu, chịu thiệt hại nặng nề.

Đoàn từ thiện của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên đã thay mặt các nhà hảo tâm về trao hơn 500 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng của lũ lụt với tổng số tiền gần 5,2 tỷ đồng .

Mỗi hộ dân ở huyện Thanh Chương nhận mức tiền hỗ trợ 5-10 triệu đồng. Một trường hợp ở xã Thanh Phong bị thiệt hại hơn 10.000 con gà nên sau khi nghe trình bày, đoàn của nữ ca sĩ đã hỗ trợ 115 triệu đồng để chủ hộ trả nợ và có vốn tái đàn.

Vợ chồng Thủy Tiên cùng đoàn từ thiện trong một lần phát quà hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An. Ảnh: N.T.

Ngoài ra, đoàn của Thủy Tiên còn hỗ trợ xây dựng 2 cầu dân sinh bị lũ cuốn trôi là cầu Khe Liễu (xã Thanh Mỹ) và cầu bản Xốp Lằm (xã Thanh Sơn) với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng ; 20 xuồng cứu hộ trị giá 200 triệu đồng.

“Đoàn từ thiện có thông qua huyện để trao quà hỗ trợ người dân. Các địa phương trong huyện đã lập danh sách theo yêu cầu, cử cán bộ hỗ trợ an ninh, chứng kiến hoạt động song không trực tiếp kiểm đếm số tiền”, ông Nhã nói và cho biết trong lúc khó khăn, người dân nhận được hỗ trợ rất biết ơn các đoàn từ thiện. Họ không có phản hồi gì về số tiền nhận được.

Còn tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), bà Thái Thị Hải Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, nói rằng danh sách người nhận hỗ trợ được chính quyền địa phương lập, còn tiền do đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên phát.

“Cán bộ thôn, xã lập danh sách người dân khó khăn do lũ lụt rồi phát phiếu nhận rõ ràng. Cụ thể tiền bao nhiêu thì do đoàn từ thiện tự đếm tại chỗ và trao cho người dân”, bà Châu nói.

Chủ tịch MTTQ huyện Hưng Nguyên cho biết toàn huyện có 456 hộ gia đình ở 7 xã được nhận quà từ đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên với số tiền 5 triệu đồng. Hai trường hợp khó khăn hơn được hỗ trợ 10 và 30 triệu đồng.

Tổng số tiền vợ chồng nữ ca sĩ trao cho người dân ảnh hưởng do lũ lụt tại huyện Hưng Nguyên là hơn 2,3 tỷ đồng . Ủy ban MTTQ huyện sau đó cũng có văn bản xác nhận việc ca sĩ Thủy Tiên đến phát quà cứu trợ.

Không thống kê được các trường hợp phát sinh

Tại Hà Tĩnh, ông Trần Nhật Tân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết đợt lũ năm 2020, đoàn thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên đã trao trực tiếp hơn 20 tỷ đồng cho 2.066 hộ dân ở các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và Làng trẻ em mồ côi.

Ngoài ra, đoàn cũng hỗ trợ 20 tỷ đồng xây dựng 10 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ. Tổng số tiền hỗ trợ tại Hà Tĩnh là hơn 40 tỷ đồng .

Người dân miền Trung nhận được nhiều hỗ trợ từ các nhà hảo tâm trong đợt lũ cuối năm 2020. Ảnh: Phạm Ngôn.

“Trung bình mỗi hộ nhận 10 triệu đồng, có một số hộ nhận mức thấp hoặc cao hơn. Đoàn cũng phát sinh hỗ trợ một số hoàn cảnh khó khăn khác, tuy nhiên số tiền này địa phương không thể thống kê”, ông Tân nói với Zing.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cho biết đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên liên hệ tỉnh hỗ trợ lập danh sách và địa điểm. Say đó, địa phương hỗ trợ đoàn di chuyển, đảm bảo an ninh trật tự, còn việc trao quà do nhóm của nữ ca sĩ thực hiện.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, trận lụt lịch sử vào tháng 10/2020 khiến 118 xã, phường, thị trấn với hơn 52.000 hộ dân của 11 huyện, thành phố tại địa phương bị ngập, thiệt hại hơn 5.300 tỷ đồng .

Tác giả: Phạm Trường

Nguồn tin: zingnews.vn