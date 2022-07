Nghệ An: Giao đất cho chính quyền, rồi khăn gói đi…ở trọ

Cũng từng đó năm, đất tái định cư (TĐC) vẫn chưa được cấp, hằng ngày, 2 mẹ con bà phải sống trong phòng trọ chật chội mà chưa thấy lối thoát.

Khốn khổ vì đất tái định cư chưa được giải quyết

Bà Phạm Thị Hường, trú tại khối 12, phường Hồng Sơn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An phản ánh, bà là công nhân Công ty May Nghệ An, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà sinh 2 con gái thì một người bị chết khi còn nhỏ, người con còn lại bị tật nguyền liệt nằm một chỗ đã 21 năm nay. Sau đó, người bố của 2 con gái cũng bị bệnh hiểm nghèo rồi mất.

Trước đây, bà Hường mua nhà tập thể hoá giá của Công ty May Nghệ An (sau này gọi là Khu tập thể may Việt Đức-PV) từ năm 1998 và được Phó Giám đốc của Công ty là ông Nguyễn Đình Vĩnh xác nhận.

Năm 2016, thực hiện chủ trương của TP.Vinh xử lý nhà tập thể cũ. Bà được UBND phường Hồng Sơn và UBND TP. Vinh vận động bàn giao mặt bằng để xây dựng hạ tầng. Bà đã tháo dỡ nhà cửa và giao lại đất theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Nhưng cũng từ đó, bà phải ở thuê phòng ở trọ để nuôi con tài tật.

Trong căn phòng trọ chật chội, bà Phạm Thị Hường đang chăm sóc người con bị tật nguyền 21 tuổi nằm một chỗ

Sang năm 2017, bà nhận được thông báo của của UBND TP.Vinh là đất TĐC của bà ở chỗ cũ đã hết. Vì vậy, bà Hường phải TĐC đi ở xóm 3, xã Hưng Chính (cách nơi cũ khoảng 4km). Tuy nhiên, lô đất này ở vị trí thấp trũng nên bà Hường không nhận.

Sau đó, UBND phường Hồng Sơn đề nghị UBND TP.Vinh bố trí cho bà Hường 1 lô đất có diện tích 82m2 tại khu TĐC ở phường Quán Bàu (cách nơi ở cũ khoảng 5km) nhưng cũng không được vì TP. Vinh cho rằng, đất TĐC ở phường Quán Bàu thuộc dự án khác.

Cuối cùng, bà Hường đành phải đồng ý nhận lô đất số 94 ở khu TĐC tại xóm 5, xã Hưng Chính. Đây là diện tích đất nằm ở nơi thấp trũng, cách nơi cũ khoảng 4km. Thế nhưng, nhiều năm sau, việc đất đai của bà vẫn chưa giải quyết xong.

Bị sốc bởi giá đất tái định cư

Mãi đến ngày 18/8/2021, UBND TP.Vinh có Công văn số 469 /UBND-TNMT với nội dung, sau khi bà Hường đồng ý chọn lô đất TĐC số 94, UBND TP. Vinh giao cho xã Hưng Chính đề xuất giá đối với lô đất này; đồng thời, giao UBND phường Hồng Sơn đề xuất giá đất mới của diện tích đất nơi ở cũ trước đây đã thu hồi để lập phương án hỗ trợ. UBND TP. Vinh cũng cho rằng, giá đất nơi cũ được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt trước đây đã hết hiệu lực.

Ngày 27/5/2022, UBND TP.Vinh tiếp tục ra Quyết định số 2248/QĐ-UBND phê duyệt giá đất ở nơi đi (Khu tập thể may Việt Đức) là 13,5 triệu đồng/1m2 và giá đất lô 94 TĐC ở xã Hưng Chính là 12 triệu đồng/1m2.

Quyết định số 2248 của TP.Vinh đã không nhận được sự đồng tình của bà Hường và bà đã làm đơn khiếu nại nội dung của Quyết định này.

Theo bà Hường, điều vô lý là ở chỗ, giá đất do UBND TP.Vinh phê duyệt ngày 25/12/2018 tại lô đất số 94, khu TĐC ở xóm 5, xã Hưng Chính là 4,5 triệu đồng/m2. Thời điểm đó, giá đất ở Khu tập thể may Việt Đức được UBND TP.Vinh định giá là 8 triệu đồng/m2.

Khu tập thể may mặc Việt Đức là nơi ở cũ của bà Hương nay là khu dân cư và thương mại sầm uất nằm ở trung tâm TP. Vinh

“Hiện nay, giá đất thị trường ở Khu tập thể may Việt Đức khoảng 60 triệu đồng/m2, nhưng UBND TP.Vinh chỉ định giá 13,5 triệu đồng/1m2 là quá thấp. Trong khi, giá lô đất số 94 ở khu TĐC xóm 5, xã Hưng Chính từ 4,5 triệu đồng giờ nâng lên 12 triệu đồng/1m2 là quá vô lý. Còn việc giao đất chậm là do chính quyền chứ không phải lỗi của tôi”- bà Hường bức xúc.

Bà Hường còn cho rằng: “Giá chênh lệch so với 2 nơi này đã gây thiệt thòi cho tôi khoảng 1 tỉ đồng. Tôi chỉ chấp nhận giá nơi ở cũ là 8 triệu đồng/1m2 và đất ở khu TĐC là 4,5 triệu đồng/1m2, đó là giá của năm 2018 mà UBND TP.Vinh đã phê duyệt, như vậy mới mang lại công bằng cho tôi. ”.

Ngoài ra, bà Hường cũng đề nghị được nợ nạp tiền sử dụng đất vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn; yêu cầu chính quyền phải bồi thường tài sản cho bà vì nhà cửa tháo dỡ cũng chưa được đền bù và trả cho bà tiền thuê phòng trọ từ ngày giao đất cho chính quyền đến nay.

Khu tái định cư ở xóm 5, xã Hưng Chính là nơi có lô đất số 94 mà bà Hường đã chấp thuận

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Phòng TN&MT TP.Vinh cho rằng, chính quyền đã lựa chọn phương án có lợi nhất cho bà Hường. Năm nào giao đất xem xét thì áp dụng giá của năm đó không có trường hợp ngoại lệ.

Về vấn đề này, Luật sư Thái Sỹ Oai, Trưởng văn phòng Luật sư Nghệ Tĩnh cho rằng, theo thông tin từ bà Hường cung cấp, việc thu hồi đất từ năm 2017 nhưng đến năm 2022 mới bố trí TĐC cho người bị thu hồi đất là trái với Luật đất đai 2013. Bên cạnh đó, tại Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ngày 13/10/2015 quy định về bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thì việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC chi tiết cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất trong phạm vi dự án phải được tiến hành trước khi thu hồi đất.

Cho nên, việc thu đất thu hồi năm 2017 đã được định giá theo năm 2017, nhưng đất TĐC lại được định giá năm 2022 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi ích hợp pháp của người dân. Vì việc định giá đất năm 2022 sẽ cao hơn rất nhiều năm 2017 nên số tiền chênh lệch quá lớn. Như vậy, người dân sẽ phải gánh chịu số tiền đó.

