Nghệ An giảm 30% học phí học kỳ 1 cho học sinh do dịch COVID-19

Một tiết học của học sinh Trường THCS Tào Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 16-3, thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An cho biết Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ một phần học phí năm học 2021-2022 cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Đây là mức hỗ trợ cho học sinh toàn tỉnh trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 (4 tháng, từ tháng 9 đến tháng 12-2021) với học sinh mầm non công lập, mầm non, tiểu học ngoài công lập, học sinh THCS và học sinh bậc THPT và giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Tùy theo từng đối tượng, số học phí được miễn giảm cao nhất là 84.000 đồng/tháng (dành cho học sinh thuộc khối mầm non công lập, mầm non, tiểu học ngoài công lập các phường thuộc TP Vinh).

Trên toàn tỉnh Nghệ An mức hỗ trợ là 30%. Nguồn kinh phí thực hiện là ngân sách tỉnh với dự kiến số tiền đề nghị hỗ trợ hơn 40,5 tỉ đồng.

Nghị quyết này không áp dụng hỗ trợ đối với các đối tượng được miễn học phí theo quy định tại điều 1, nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

Trước đó, tại phiên họp tháng 11-2021, UBND tỉnh đã thông qua dự thảo nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, mục tiêu xây dựng nghị quyết nhằm chia sẻ, hỗ trợ với phụ huynh và học sinh mức đóng học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trong giai đoạn khó khăn vì dịch COVID-19.

Cán bộ văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho hay trong năm học 2021-2022, dự kiến số tiền học phí thu theo quy định là gần 336 tỉ đồng.

Liên quan đến kinh phí cho 1.000 giáo viên hiện đang hợp đồng lao động theo đối tượng nghị định 06 từ tháng 1-2022 đã không còn được trung ương cấp, việc chi trả lương gặp nhiều khó khăn, Sở Tài chính Nghệ An đã có hướng dẫn tạm thời việc chi trả tiền lương và chế độ cho nhóm giáo viên này. Theo đó, các địa phương sẽ dùng nguồn ngân sách chi sự nghiệp giáo dục năm 2022 đã được giao để chi trả cho số lao động hợp đồng trong chỉ tiêu còn thiếu. Trong trường hợp số giáo viên mầm non hợp đồng còn lại (ngoài số chỉ tiêu được giao hưởng lương từ ngân sách), các trường mầm non ưu tiên sử dụng từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị để chi trả.

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ