Nghệ An giải phóng hơn 90% mặt bằng dự án cao tốc Bắc – Nam

Tại cuộc họp rà soát công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề liên quan đến dự án Đường cao tốc Bắc – Nam đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo GPMB dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An) cho biết, đến nay đã GPMB được khoảng 79,41/87,84km, đạt 90,4%. Trong đó, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu được 39,28/43,47km, đạt 90,36%; đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt được 40,13/44,37km, đạt 90,44%. Hiện còn 1,46 km đất nông nghiệp và 1,91 km đất ở, đất vườn không tái định cư và 5,06km đất ở phải tái định cư chưa thực hiện công tác GPMB.

Về công tác tại định cư, trong số 26/27 vị trí đã triển khai xây dựng, hiện đã xây dựng hoàn thành 17/26 khu; tổ chức bốc thăm phân lô được 17 khu. Riêng khu tái định cư tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu chưa thi công được.

Đối với các công trình viễn thông, tín hiệu đường sắt, di dời đường nước, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương các địa phương chi trả kinh phí trực tiếp cho đơn vị chủ quản tự di dời. Về việc di dời mồ mả, hiện đã di dời được 340/655 ngôi, còn 315 ngôi chưa di dời.

Bản đồ hướng tuyến đoạn Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh)

Tại cuộc họp, lãnh đạo Thị xã Hoàng Mai, các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên cũng đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng như: Tài sản xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp không được bồi thường, chỉ được hỗ trợ 30% nên một số hộ dân không đồng ý; các hộ bị thu hồi 1 phần diện tích đất ở lớn hơn hạn mức giao đất của địa phương, đề nghị được cấp đất, không nhận tiền…

Tai đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đề nghị các địa phương phải khẩn trương tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác GPMB phần còn lại của dự án Đường cao tốc Bắc – Nam. So với các nội dung trong Thông báo kết luận tại cuộc họp trước thì tiến độ thực hiện dự án của một số địa phương hầu như chưa có chuyển biến.

Theo ông Lê Hồng Vinh, trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo nếu có vướng mắc, khó khăn cần phải kiến nghị, đề xuất với tỉnh song không thấy các địa phương phản ánh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương hoàn thành dứt điểm GPMB phần diện tích đất còn lại để đảm bảo bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trước 30/6. Do đó, đề nghị các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng tái định cư, cần phải lập tiến độ chi tiết cho từng khu tái định cư, đồng thời phải đảm bảo chất lượng về xây dựng hạ tầng.

Tuyến Cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn Nghệ An có tổng chiều dài gần 88km, gồm hai dự án thành phần là đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt. Trong đó chiều dài đi qua đất nông nghiệp hơn 79km, qua khu dân cư 8,5km. Số hộ cần tái định cư là hơn 600. Kinh phí GPMB tổng thể 2.670 tỉ đồng

Tác giả: VĂN DŨNG

Nguồn tin: nhadautu.vn