Nghệ An ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục

Sáng 6/2, theo tổng hợp từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 5 đến 6 giờ ngày 6/2), Nghệ An ghi nhận 675 ca dương tính mới với Covid-19. Đây là con số cao kỷ lục trong một ngày ở Nghệ An kể từ đầu mùa dịch đến nay.