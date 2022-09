Nghệ An: Hơn 1.000 suất quà đến với trẻ em huyện Quỳ Châu trong đêm hội Vầng trăng yêu thương

Tối 6/9, tại Trường THCS Diên Lãm, xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu (Nghệ An), Liên quân Báo chí Nghệ An, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp cùng doanh nghiệp, đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” lần thứ 9 và trao hơn 1.000 suất quà cho các em nhỏ tại xã Diễn Lãm.

Hàng trăm em học sinh cùng phụ huynh đến với đêm "Vầng trăng yêu thương" mùa thứ 9.

Tham gia đêm “Vầng trăng yêu thương” có ông: Nguyễn Hoài An, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An; ông Vương Quang Minh, Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu; ông Lô Thanh Luận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳ Châu; ông Nguyễn Thanh Hoài, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu; ông Lê Văn Giáp, Trưởng đại diện Tạp chí Đời Sống và Pháp Luật tại Nghệ An, Chủ tịch CLB Liên quân Báo chí Nghệ An; Đại diện các công ty, đơn vị đồng tài trợ; Các Nhà báo, Phóng viên trong CLB Liên quân Báo chí Nghệ An; Đại diện chính quyền xã Diên Lãm cùng hàng trăm người dân trên địa bàn xã Diên Lãm.

Các đại biểu dự đêm "Vầng trăng yêu thương" tại xã Diên Lãm.

“Vầng trăng yêu thương” là chương trình ý nghĩa, có truyền thống của CLB Liên quân Báo chí Nghệ An. Trong quá trình khảo sát, CLB Liên quân Báo chí Nghệ An đã chọn xã Diên Lãm làm điểm tổ chức chương trình. Đây là xã nằm ở vùng sâu vùng xa của huyện nghèo Quỳ Châu. Để đến được xã Diên Lãm, đoàn thực hiện chương trình đã phải vượt hơn 200km để về đến điểm tổ chức.

Chương trình “Vầng trăng yêu thương” mùa thứ 9 bao gồm các hoạt động như: Chương trình văn nghệ, trao quà cho các em học sinh, trao quà cho đơn vị hưởng thụ là xã Diên Lãm… Cuối chương trình “Vầng trăng yêu thương” mùa thứ 9, những người tham gia được hòa mình trong hoạt động đốt lửa trại và uống rượu cần cùng người dân xã Diên Lãm.

Ông Nguyễn Hoài An, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá cao hoạt động của chương trình "Vầng trăng yêu thương".

Hoạt động trao tặng quà là hoạt động nổi trội của Chương trình “Vầng trăng yêu thương” mùa thứ 9.

Tại đêm hội, đại diện của CLB Liên quân Báo chí Nghệ An, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An cùng với các đơn vị đồng hành đã trao tặng hơn 1000 suất quà cho các em nhỏ, một số đơn vị đóng trên địa bàn bao gồm: 71 chiếc xe đạp, 300 suất học bổng (mỗi suất 500 ngàn đồng), 1 bộ tủ sách trị giá 50 triệu đồng, 1 bộ thiết bị trường học trị giá 40 triệu đồng, 800 suất quà gồm sách, bút, sữa và bánh kẹo cho học sinh toàn xã Diên Lãm. Tổng giá trị của chương trình lên đến hơn 500 triệu đồng.

Đến với chương trình "Vầng trăng yêu thương" mùa thứ 9, Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn TH thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phối hợp với Liên Quân báo chí Nghệ An trao tặng 50 chiếc xe đạp và 1.200 ly sữa tươi sạch TH TRUE MILK với tổng giá trị 130 triệu đồng.

Đại diện đơn vị tổ chức cùng đại diện của UBND huyện Quỳ Châu trao tặng xe đạp cho các em học sinh.

Phát biểu trong đêm diễn ra chương trình “Vầng trăng yêu thương”, ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch CLB Liên quân Báo chí Nghệ An chia sẻ: “Vầng trăng yêu thương” là chương trình được tạo nên bởi sự nỗ lực của anh em trong CLB liên quân báo chí Nghệ An. Ngoài ra, chúng tôi cảm ơn các doanh nghiệp, đơn vị đã đồng hành để có được những mùa thành công của chương trình này.

Có thể nói, Chương trình "Vầng trăng yêu thương" là sự kết nối giữa người làm báo với các em nhỏ ở vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An. Ngoài sự đồng hành của các doanh nghiệp, phía UBND huyện Quỳ Châu cũng đã nhiệt tình tham gia ủng hộ, đó là nguồn động lực giúp cho anh em CLB Liên quân Báo chí Nghệ An cố gắng tổ chức các mùa Trung thu tiếp theo cho các em nhỏ".

Ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch CLB Liên quân Báo chí Nghệ An phát biểu trong chương trình.

Cũng trong khuôn khổ của chương trình, trước đó, sáng 5/9, 9 y bác sỹ, nhân viên Bệnh viện Quốc tế Vinh đã thực hiện khám, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm em học sinh của toàn xã Diên Lãm.

Những hình ảnh trong đêm “Vầng trăng yêu thương” tại xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu:

Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn TH thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phối hợp với Liên Quân báo chí Nghệ An trao tặng 50 chiếc xe đạp và 1.200 ly sữa tươi sạch TH TRUE MILK với tổng trị giá 130 triệu đồng.

Các em nhỏ xã Diên Lãm bên những chiếc đèn ông sao 5 cánh trong đêm "Vầng trăng yêu thương" mùa thứ 9 tại xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu.

