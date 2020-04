Nghệ An: Gần 1.000 đối tượng vi phạm phòng, chống dịch COVID-19

Quán Lẩu Ếch (địa chỉ 27 Nguyễn Văn Cừ, TP.Vinh) mở bán bất chấp lệnh cách ly xã hội bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố điều tra 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi lợi dụng việc bán khẩu trang để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xử lý vi phạm hành chính, cảnh cáo, nhắc nhở 974 đối tượng, bao gồm: 13 trường hợp vi phạm các quy định trong sản xuất, kinh doanh khẩu trang; 56 trường hợp đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về tình hình dịch COVID-19.

Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng chức năng trên địa bàn đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 764 trường hợp không mang khẩu trang khi đi đến nơi công cộng; 7 đối tượng vứt bỏ khẩu trang nơi công cộng; 3 trường hợp vi phạm quy định về cách ly y tế (trong đó, 2 trường hợp ra khỏi nhà khi đang áp dụng biện pháp cách ly tại nhà; 1 trường hợp có hành vi tiếp tế rượu vào khu vực cách ly).

Ngày 6/4, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm đối với anh Ngô Sỹ B. (SN 1988 trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) tiếp tế "quà quê" trong đó có 5 lít rượu qua hàng rào cho người nhà đang thực hiện cách ly tại Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An số 2, tại xã Nghi Ân, TP Vinh.

Xử phạt 71 trường hợp vi phạm quy định về tạm dừng hoạt động kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh không thiết yếu; 60 trường hợp tập trung đông người ngoài phạm vi cho phép; ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo Công an các huyện, thành, thị bảo đảm ANTT tại các điểm cách ly tập trung; đồng thời tăng cường công tác tuần tra vũ trang, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các hành vi vi phạm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tác giả: THU HIỀN

Nguồn tin: Báo Tiền phong