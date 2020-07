Nghệ An: Gã hàng xóm vờ quan tâm để hiếp dâm bé gái 10 tuổi nhiều lần trên đồi vắng

Ngày 1/7, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Bình (SN 1968, trú huyện Đô Lương) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Hiện hồ sơ vụ án và bị can được Công an huyện Đô Lương chuyển lên Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.

Trước đó, anh L. (SN 1975) bố nạn nhân N.T.M. (10 tuổi) đã làm đơn tố cáo ông Trần Đình Bình lên cơ quan công an về hành vi hiếp dâm con gái mình.

Theo đơn tố cáo của anh L. cho biết, trước đó anh có nghe nhiều lời kể về việc nghi vấn ông Trần Đình Bình (hơn 50 tuổi, hàng xóm) đã xâm hại tình dục con gái anh.

Đơn tố cáo của anh L. gửi cơ quan công an.

Anh L. sau đó đã gặng hỏi con gái thì được con gái kể lại đã bị ông Bình 5 lần dụ dỗ bằng tiền, quà vặt rồi xâm hại tình dục. Sau mỗi lần dụ dỗ, ông Bình lại dọa cháu M. không được kể lại sự việc với ai và cho tiền cháu M. từ 2 đến 10 nghìn đồng.

Ngày 19/6, bức xúc về sự việc này, anh L. cùng một số người thân đã gọi ông Bình lên nhà văn hóa xóm để hỏi về sự việc. Ban đầu, ông Bình chối cãi. Tuy nhiên sau đó đã thừa nhận đã nhiều lần có hành vi xâm hại tình dục cháu M.

Nhận được đơn tố cáo, cơ quan công an đã lập tức vào cuộc điều tra vụ việc.

Qua điều tra cho thấy, cuối tháng 4/2020, Bình đi xe máy vào khu vực đồng ruộng ở xã Lam Sơn thì thấy cháu M. đi chăn bò. Bình sau đó rủ cháu M. đi tìm kiếm tổ ong cùng mình. Bình biết cháu M. thiếu thốn tình cảm của gia đình do mẹ mất sớm nên Bình tiếp cận gần gũi quan tâm với mục đích để sàm sỡ cháu bé.

Quá trình đi tìm tổ ong trên đồi vắng, Bình dẫn cháu M. ngồi xuống rồi sờ soạng vào những bộ phận nhạy cảm. Khi thấy cháu M. không có phản ứng, Bình tiếp tục hành vi xâm hại cháu bé.

Biết cháu M. thường chăn bò ở khu vực đó hàng ngày nên Bình thường xuyên lui tới để sàm sỡ cháu bé. Sau mỗi lần thực hiện hành vi, Bình cho cháu M. từ 2 đến 10 nghìn đồng.

Sáng 9/6, Bình tiếp tục đi đến khu vực cháu M. chăn bò rồi rủ cháu bé đi tìm tổ ong trên đồi. Quá trình đi, Bình tiếp tục sàm sỡ và thực hiện hành vi giao cấu với cháu M.

Trong lúc Bình giao cấu với cháu M. thì một cháu bé khác chăn bò gần đó phát hiện sự việc. Sự việc sau đó bị bại lộ, gia đình đã tố cáo Bình lên công an.

Được biết, dù cháu M. đã bị Bình giở trò đồi bại nhưng kết quả giám định pháp y cho thấy, cháu M. chưa bị ảnh hưởng tới bộ phận sinh dục, màng trinh vẫn còn nguyên vẹn.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Báo Tổ quốc