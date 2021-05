Nghệ An: Đưa tin sai về COVID -19, hai người bị triệu tập

Ngày 7/5, Phòng An ninh mạng và Phòng Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Nghệ An) đã triệu tập lên làm việc với ông P.Đ.L (SN 1950) trú xóm 1, xã Nghi Phú, TP. Vinh và chị N.T.H (SN 1987) trú phường Hưng Bình, TP. Vinh vì đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID – 19.

Phiếu xét nghiệm giả có thông tin về người nhiễm COVI -19 không đúng sự thật được chia sẻ

Theo đó, vào chiều ngày 6/5, ông L. và chị H đã dùng facebook cá nhân của mình đăng hình ảnh Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An đã bị chỉnh sửa, trong đó, phần kết của 4 người nêu rõ âm tính, còn kết quả xét nghiệm của anh N.T.A trú tại phường Lê Lợi, TP. Vinh được ghi là "SAR".

Chị H bị triệu tập lên làm việc sau khi đăng thông tin sai sự thật lên facebook cá nhân của mình (ảnh BNA)

Thông tin này nhanh chóng nhận được nhiều lượt chia sẻ khiến người dân hoang mang, lo lắng. Cơ quan công an đã triệu tập chị H và ông L. lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông L. và chị H thừa nhận hành vi của mình và tự gỡ bài trên facebook và cam kết không tái phạm.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn