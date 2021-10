Nghệ An dự tính di dời hơn 16.000 dân tránh bão số 8

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu sáng 13/10 thông tin, các biện pháp ứng phó với bão số 8 được dự báo diễn biến hết sức phức tạp đang được ngành chức năng địa phương tăng tốc triển khai.

Tỉnh Nghệ An hiện có nhiều hồ nhỏ, ách yếu, lâu đời, trong đó có 1.035 hồ đầy nước, 23 hồ đạt trên 70% dung tích thiết kế, 2 hồ đạt khoảng 50 - 70% dung tích thiết kế.

Trước diễn biến hết sức khó lường của bão số 8, Nghệ An đã chuẩn bị sẵn phương án sơ tán 16.200 người dân tùy theo từng cấp độ của bão số 8. Điều khó khăn là địa phương hiện có hơn 6.500 người dân từ các tỉnh thành phía Nam trở về đang ở trong các khu cách ly, là những điểm thường được sử dụng để làm nơi di dời dân. Trước thực tế này, ngành chức năng địa phương đang khẩn trương bố trí các khu tránh trú mới, đảm bảo khoảng cách, an toàn về thiên tai lẫn dịch bệnh.

Tàu thuyền tại Nghệ An về nơi neo đậu tránh bão số 8

Tỉnh Nghệ An hiện vẫn còn 11.060 ha lúa mùa chưa thu hoạch, 33 điểm sạt lở. Đối với các điểm sạt lở này, các địa phương đã được yêu cầu sẵn sàng phương án để sơ tán dân khi cần kíp.

Trước đó chiều 9/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung ký công điện khẩn số 34/CĐ-UBND về việc cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 7. Theo đó, để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, tỉnh Nghệ An cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 0h ngày 10/10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 04 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ.

