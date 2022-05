Nghệ An: Dự kiến quy hoạch huyện Diễn Châu trở thành thị xã

Trong tỉnh

Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã làm việc với các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn để cho ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo dự thảo Quy hoạch tỉnh Nghệ An, huyện Diễn Châu sẽ phát triển thành thị xã, là 1 trong 6 trung tâm đô thị lớn của tỉnh.