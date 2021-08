Nghệ An: Dự kiến có thêm những chuyến bay miễn phí đón công dân từ TP HCM về quê

Các công dân từ vùng dịch TP HCM và các tỉnh phía Nam lên máy bay trở về quê nhà.

Ngày 10/8, ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó giám đốc Sở LĐTBXH Nghệ An cho biết: Do các công dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng dịch TP HCM và các tỉnh phía Nam đăng ký về quê rất lớn nên cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang lên kế hoạch tăng thêm những chuyến bay miễn phí đón công dân trở về quê nhà.

Có 1 tổ giúp việc hơn 10 người liên lạc trực tiếp với các công dân có nhu cầu về quê trong các chuyến bay miễn phí vừa qua. Trung bình mỗi người sẽ chăm sóc, tư vấn, điện thoại liên tục cho khoảng hơn 20 công dân thông qua trang web: dangkyveque.nghean.gov.vn và thông qua Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP HCM với khoảng 30.000 công dân.

Được biết, đến nay, tỉnh Nghệ An đã tổ chức 6 chuyến bay với tổng hơn 1000 công dân ở TP HCM và các tỉnh phía Nam trở về Nghệ An.

Trước đó, vào chiều 9/8, tại buổi họp báo do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII tổ chức, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, có những chuyến bay vì nhiều lý do cá nhân nên một số người dù trước đó đã đăng ký và được chính quyền đưa vào danh sách cứng lại không về.

Có chuyến bay tỉnh Nghệ An đã lập danh sách cứng 172 công dân được bay về và dự phòng 23 công dân khác để thay thế cho số công dân không bay về, nhưng đến sát giờ chuẩn bị bay có 60 công dân lấy lý do cá nhân khác nhau để không bay về.

Tình huống bất khả kháng đó buộc tỉnh phải bổ sung số công dân dự phòng và các công dân khác thay thế để kịp bay về, tránh lãng phí chuyến bay.

Trong 1 diễn biến liên quan, theo lãnh đạo UBND huyện Qùy Châu, dự kiến vào chiều ngày 11/8 sẽ tổ chức chuyến bay miễn phí cho bà con nhân dân gặp khó khăn đang ở TP HCM và các tỉnh phía Nam về quê.

Đây là chuyến bay “0 đồng” được các doanh nghiệp, tổ chức, mạnh thường quân ủng hộ trực tiếp thông qua UB MTTQ huyện Qùy Châu với tổng số tiền khoảng 400 triệu đồng.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn