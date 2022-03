Nghệ An: Dự báo giá xăng lập đỉnh mới, người dân xếp hàng, kẹp can đi mua xăng

Ngày 10/3, PV An Ninh Tiên Tệ ghi nhận trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhiều cửa hàng xăng, dầu đã dần tăng lượng khách đột biến đến đổ xăng. Nhiều người kèm theo bình dữ trữ để đổ xăng mang về.

Xe ô tô xếp hàng vào đổ xăng tại Cửa hàng xăng dầu số 7, Công ty xăng dầu Nghệ An

Tại Cửa hàng xăng dầu số 11, Công ty xăng dầu Nghệ An (nằm trên đường Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An) ghi nhận, nhiều phương tiện cá nhân như ô tô, xe máy xếp hàng dài để đổ đầy phương tiện. Lượng xăng, dầu bán ra cũng tăng 30%-40% so với ngày bình thường.

Xe ô tô xếp 2 hàng ở Cửa hàng xăng dầu số 11, Công ty xăng dầu Nghệ An

Trao đổi với PV, ông Đinh Trí Dũng, Cửa hàng trưởng, Cửa hàng xăng dầu số 11 cho biết, trước thông tin dự báo ngày mai xăng, dầu có thể tăng giá, hôm nay người dân tập trung đổ xăng phương tiện tăng so với ngày bình thường khoảng 30%-40%. Trước 15h ngày mai, có thể lượng khách hàng có thể tăng đột biến hơn.

Lượng xăng dầu bán ra tại cửa hàng này tăng 30%-40% so với bình thường

“Khách hàng chủ yếu đổ đầy phương tiện cá nhân. Ở cửa hàng chưa có trường hợp nào mang can đến mua tích trữ. Tuy nhiên, chủ trương của công ty cũng không bán xăng cho các trường hợp mua xăng, dầu tích trữ để ngăn đầu cơ cũng như an toàn cháy nổ”, ông Dũng nói.

Ông Dũng cũng khuyến cáo, người dân không nên mua xăng, dầu tích trữ vì sẽ mất an toàn cháy nổ trong điều kiện bảo quản không đảm bảo.

Nhộn nhịp tại Cửa hàng xăng dầu số 11

Còn tại một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Diễn Châu, Nghệ An người dân mang cả chục can đến cây xăng, dầu để đổ mang tích trữ. Điều này, khiến nhiều người tỏ ra lo ngại về việc đảm bảo an toàn cháy nổ. Đã từng có những vụ việc đáng tiếc xảy ra do tích trữ xăng, dầu trong nhà dân.

Người dân mang theo can mua xăng, dầu tích trữ

Ngoài ra, việc tích trữ xăng dầu có thể khiến người dân vi phạm pháp luật, tại điều 13, chương I, Luật phòng cháy và chữa cháy 2001; Sửa đổi, bổ sung các khoản 3, 5, 6, 7 và 8; bổ sung khoản 4a vào sau khoản 4 và bổ sung khoản 5a vào sau khoản 5 Điều 13 (Luật số 40/2013/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2013) quy định: “Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, sử dụng, mua bán trái phép chất nguy hiểm về cháy, nổ; vi phạm nghiêm trọng các quy định quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy đã được Nhà nước quy định”. Do đó, hành vi tích trữ xăng, dầu dù nhằm mục đích kinh doanh hay không nhằm mục đích kinh doanh vẫn là hành vi trái quy định của pháp luật.

Tính từ đầu năm đến kỳ điều hành ngày 02/3/2022, giá xăng dầu bán lẻ trong nước đã được điều chỉnh 5 lần và đều tăng liên tục. So với kỳ điều chỉnh đầu tiên vào ngày 11/1, giá xăng E5 đã tăng thêm gần 2.918 đồng/lít, xăng RON95 tăng 2.958 đồng/lít, dầu diesel tăng 3.071 đồng/lít… Kỳ điều hành ngày mai, dự báo giá xăng dầu lại lập đỉnh mới.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: ANTT/NĐT