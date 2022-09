Nghệ An: Dự án vi phạm về quy định hoạt động đầu tư nhưng vẫn chưa bị xử lý?

Dự án nhiều năm vẫn là bãi đất hoang

Ngày 29/7/2019, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 2827/QĐ-UBND về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Xưởng gia công cơ khí, sửa chữa ô tô và kinh doanh phụ tùng ô tô tại xã Nghi Liên, TP Vinh.

Dự án do công ty CP Cơ khí sửa chữa và phụ tùng ô tô Hoàng An (gọi tắt là Cty Hoàng An) làm chủ đầu tư. Cty này có trụ sở chính tại 164 đường Nguyễn Trãi, phường Hà Huy Tập, do ông Lê Đức Thắng làm đại diện pháp luật với chức danh giám đốc.

Sau hơn 3 năm phê duyệt, đến nay Dự án Xưởng gia công cơ khí, sửa chữa ô tô và kinh doanh phụ tùng ô tô tại xã Nghi Liên, TP Vinh do Cty Hoàng An làm chủ đầu tư vẫn là bãi đất trống.

Theo Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư thì dự án thực hiện trên khu đất với diện tích khoảng 6.390,0m2, bám mặt đường QL.1A thuộc địa phận xã Nghi Liên, TP Vinh. Đây là vị trí đắc địa, có giá trị sinh lợi cao, thuận tiện giao thương, buôn bán, nhiều nhà đầu tư ao ước thuê được đất để sản xuất, kinh doanh.

Quy mô các hạng mục công trình gồm: Nhà xưởng sản xuất gia công cơ khí và sửa chữa ô tô các loại cao 1 tầng, diện tích xây dựng 2.100,0m2; gara để xe cao 1 tầng diện tích 180,0m2; nhà hành chính cao 1 tầng diện tích 234m2; nhà mua bán, giới thiệu sản phẩm, cao 03 tầng, diện tích xây dựng 720,0m2; nhà bảo dưỡng và rửa xe không dừng cao 1 tầng diện tích xây dựng 383,4m2; nhà ăn công nhân cao 1 tầng diện tích 180m2. Ngoài ra dự án còn 1 số hạng mục phụ khác.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 54.276.802.000 đồng, trong đó vốn tự có 25 tỉ đồng (chiếm 46,06%) và vốn vay 29.276.802.000 đồng (chiếm 53,94%). Thời gian hoạt động của dự án là 49 năm kể từ ngày được UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Phê duyệt Quy hoạch hoành tráng với hàng loạt hạng mục nhưng nay vẫn chưa triển khai bất cứ hạng mục gì.

Theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 2827/QĐ-UBND ngày 29/7/2019, thì Dự án Xưởng gia công cơ khí, sửa chữa ô tô và kinh doanh phụ tùng ô tô tại xã Nghi Liên do Cty Hoàng An có tiến độ thực hiện như sau:

Hoàn thiện thủ tục đầu tư: Quý III/2019; Tuyển dụng nhân sự, thi công, lắp máy, nhập nhiên liệu: Quý III/2019- Quý II/2020; Hoạt động vận hành chính thức: Quý II/2020 – Quý III/2020.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư: Phải xây dựng dự án đồng bộ, hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết. Trường hợp nhà đầu tư triển khai chậm hoặc không có khả năng thực hiện theo tiến độ đã nêu trên và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thì UBND tỉnh Nghệ An sẽ xem xét thu hồi phần diện tích chậm đưa đất vào sử dụng hoặc chấm dứt dự án và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án cho các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.

Ngày 27/6/2020, Dự án Xưởng gia công cơ khí, sửa chữa ô tô và kinh doanh phụ tùng ô tô tại xã Nghi Liên do Cty Hoàng An được phê duyệt Quy hoạch mặt bằng tổng thể tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2070.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư nhưng không bị xử lý?

Sau khi được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt Quy hoạch, Cty Hoàng An vẫn không tiến hành hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để khởi công xây dựng, đưa công trình vào hoạt động như tiến độ đã cam kết.

Chúng tôi có mặt tại khu vực mà Cty Hoàng An được phê duyệt quy hoạch, đất đai bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, từng đàn bò đang nhởn nhơ gặm cỏ. Là khu đất bám dọc mặt tiền QL1A thuộc xã Nghi Liên, TP Vinh, có giá trị sinh lợi cao nhưng đã bị bỏ hoang hoá nhiều năm qua.

Cty Hoàng An đã không làm thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư khi hết thời gian thực hiện là vi phạm Điểm c, Khoản 2, điều 17 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP của Chính phủ. (địa chỉ 164 Nguyễn Trãi, nơi đặt trụ sở Cty).

Trao đổi với chúng tôi, một người dân ở xã Nghi Liên tỏ vẻ bức xúc: Đất nhà nước giao cho công ty để xây dựng dự án nhưng đến nay đã nhiều năm trôi qua vẫn là bãi đất hoang, hết sức lãng phí. Nếu Cty Hoàng An không tiến hành xây dựng thì nhà nước cần thu hồi, huỷ bỏ dự án để giao cho các nhà đầu tư khác. Quỹ đất thành phố Vinh đâu còn nhiều mà cứ “ngâm” dự án mãi thế này được.

Một lãnh đạo xã Nghi Liên (TP.Vinh) cho biết: Khu vực đất quy hoạch của Cty Hoàng An đến nay vẫn chưa xây dựng hạng mục gì. Mong dự án sớm triển khai để bộ mặt phố thị được đẹp hơn, tài nguyên đất được khai thác, không bị lãng phí kéo dài.

Để có thông tin khách quan, đa chiều, chúng tôi đã làm việc với ông Lê Đức Thắng – người đại diện pháp luật kiêm giám đốc Cty CP Cơ khí sữa chữa và phụ tùng ô tô Hoàng An. Ông Thắng cho biết: Tiền đền bù cả rồi, dân lấy hết rồi nhưng bây giờ phải làm bìa cho họ. Do vướng mắc về vấn đề thừa kế, chồng lấn nên đến nay mới làm được 6 bìa, còn lại khoảng 5 bìa nữa.

Khi được hỏi, theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đến Quý III/2020 phải đưa dự án vào hoạt động, vậy Cty Hoàng An đã xin gia hạn tiến độ hay điều chỉnh chủ trương đầu tư chưa? Ông Lê Đức Thắng cho hay: Khi nào bàn giao mặt bằng mới nói Cty quá tiến độ, bây giờ đã bàn giao mặt bằng đâu. Mà đó là tiến độ dự trù, phải có mặt bằng mới triển khai được (?!).

Khu đất Quy hoạch nằm trên mặt tiền QL1A thuộc xã Nghi Liên, TP Vinh nên có giá trị sinh lợi cao. Tuy nhiên nhiều năm để cỏ mọc hoang hoá hết sức lãng phí.

Theo ông Nguyễn Văn Trường, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An thì: Dự án Xưởng gia công cơ khí, sửa chữa ô tô và kinh doanh phụ tùng ô tô tại xã Nghi Liên, TP Vinh do Cty Hoàng An làm chủ đầu tư đã được Sở rà soát, lập danh sách gửi qua UBND tỉnh Nghệ An để phê duyệt danh mục kiểm tra, rà soát các dự án chậm tiến độ trong năm 2022. Dự án này báo cáo không đầy đủ và đến nay vẫn chưa được gia hạn. Theo quy định của Luật Đầu tư, hằng quý, hằng năm nhà đầu tư phải báo cáo về tình hình thực hiện dự án nhưng nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến vấn đề này.

Luật sư Nguyễn Công Tín (Công ty Luật FDVN, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng) cho biết: Theo quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án bị chậm tiến độ so với văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đối với các trường hợp thông thường, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu, nhưng đối với các dự án bị chậm tiến độ do Nhà nước chậm giao đất, cho thuê đất thì nhà đầu tư có thể điều chỉnh tiến độ quá 24 tháng, tương đương với thời gian chậm bàn giao đất.

Dự án chậm tiến độ theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 2827 ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Nghệ An (Hoạt động vận hành chính thức: Quý II/2020 – Quý III/2020) nhưng Cty Hoàng An đã không làm thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư là đã vi phạm Điểm c, Khoản 2, điều 17 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, mức phạt từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Ngoài ra, nhà đầu tư còn có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện thủ tục Chấp thuận điều chỉnh Chủ trương đầu tư.

Ngoài ra, Cty Hoàng An còn có dấu hiệu vi phạm về chế độ thông tin, báo cáo hoạt động đầu tư. Cụ thể đã vi phạm Điểm a, khoản 2, Điều 15 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP của Chính phủ vì không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư hoặc báo cáo không đúng thời gian theo quy định. Hành vi vi phạm này, Cty Hoàng An có thể sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng và có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: Buộc thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư.

Tác giả: Thục Anh - Thanh Phương

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn