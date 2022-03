Nghệ An: Dự án nghìn tỉ được giao cả triệu m2 đất hơn 10 năm vẫn còn dang dở?

Dự án qua 2 thập kỷ vẫn còn dở dang

Ngày 27/04/2007 (tức 15 năm trước –PV), Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An Nguyễn Nam Đình (nay là PCT Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An) ký công văn số 958/KHĐT.ĐN gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc “cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Golf Biển Cửa Lò”.

Ngày 27/04/2007, UBND tỉnh Nghệ An đã cấp GCNĐT số 27111000009 cho Cty Golf Biển Cửa Lò do ông Trần Ngọc Dân (SN 1953, ngụ 57 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) đại diện pháp luật.

Công ty CP Golf Biển Cửa Lò (gọi tắt là Cty Golf Biển) là doanh nghiệp được thành lập vào ngày 28/11/2006, có trụ sở tại đường Bình Minh, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Phạm Anh Hưng (SN 1957). Ngoài ra ông Phạm Anh Hưng còn đại diện các doanh nghiệp Cty CP Tập đoàn Tân Thành Đô, Cty TNHH Căn hộ Tân Thành Đô.

Theo công văn của Sở KHĐT Nghệ An gửi UBND tỉnh Nghệ An thì dự án sử dụng diện tích đất lên tới 132,478 ha. Mục tiêu xây dựng Tổ hợp sân golf, khách sạn, biệt thự, nghĩ dưỡng và vui chơi thể thao. Cụ thể quy mô 01 sân golf 18 lỗ, 01 khách sạn tiêu chuẩn 5 sao gồm 420 phòng, 01 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao gồm 300 phòng, 264 căn biệt thự, khu vui chơi thể thao-dịch vụ bãi biển và các công trình phụ trợ.

Được cấp GCNĐT và giao đất từ hơn chục năm trước nhưng đến nay, dự án Tổ hợp sân Golf, khách sạn và biệt thự TX Cửa Lò mới hoàn thành 1 sân golf 18 lỗ, chục căn biệt thự mẫu, còn các hạng mục chính còn lại như 01 khách sạn tiêu chuẩn 5 sao gồm 420 phòng, 01 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao gồm 300 phòng, hàng trăm căn biệt thự, khu vui chơi thể thao-dịch vụ bãi biển đến nay vẫn chưa xây dựng. (ảnh 3D của dự án)

Tổng vốn đầu tư dự kiến là 1.527,85 tỷ đồng (trong đó vốn góp để thực hiện dự án 500 tỷ đồng, thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án là 5 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT). Công văn cho biết dự án không thuộc nhóm được hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bằng CV số 958, phó GĐ sở KHĐT Nguyễn Nam Đình có ý kiến: “Đây là dự án có quy mô lớn, có tổng mức đầu tư là 1.527,85 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng phải thẩm tra để cấp GCNĐT.

Dự án này không thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, không thuộc địa bàn được ưu đãi đầu tư. Vì vậy, nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành. Hiện nay, chủ đầu tư chưa nộp báo cáo năng lực tài chính. Tuy nhiên để tạo điều kiện khuyến khích nhà đầu tư, sở KHĐT kính trình UBND tỉnh xem xét cấp GCNĐT cho nhà đầu tư để thực hiện dự án này”.

Căn cứ vào tờ trình số 958 của sở KHĐT và các quy định hiện hành, ngày 27/04/2007, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Hồng Trường cấp GCNĐT số 27111000009 cho Cty Golf Biển Cửa Lò do ông Trần Ngọc Dân (SN 1953, ngụ 57 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) đại diện pháp luật.

Theo GCNĐT được cấp thì về diện tích, quy mô, tổng vốn đầu tư, thời gian hoạt động, tiến độ như tờ trình số 958 của sở KHĐT (01 sân golf 18 lỗ, 01 khách sạn tiêu chuẩn 5 sao gồm 420 phòng, 01 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao gồm 300 phòng, khu vui chơi thể thao-dịch vụ bãi biển và các công trình phụ trợ). Tuy nhiên có điểm khác biệt là ông Nguyễn Hồng Trường đã “nâng” thêm 20 căn biệt thự thành 284 căn so với 264 căn như đề xuất của sở KHĐT.

Đặc biệt, thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, tiến độ thực hiện dự án 5 năm kể từ ngày được cấp GCNĐT. Doanh nghiệp không được hưởng các ưu đãi đầu tư đối với dự án này.

Tuy nhiên chỉ 6 tháng sau khi được cấp GCNĐT, ngày 30/10/2007, Phó giám đốc Sở KHĐT Nguyễn Nam Đình đã có công văn số 2758 gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc “điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án sân Golf tại thị xã Cửa Lò”.

Theo đó, Sở KHĐT có ý kiến như sau: “Tại điều 36 Luật Đầu tư quy định: thời gian sử dụng đất của dự án đầu tư không quá 50 năm; đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, thuê đất không quá 70 năm.

Dự án “Tổ hợp sân golf, khách sạn, biệt thự và nghĩ dưỡng Cửa Lò” của công ty CP Golf biển Cửa Lò có tổng mức đầu tư 1.527,85 tỷ đồng là một dự án có tổng mức đầu tư lớn, thời hạn thu hồi vốn là 13 năm. Việc điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án từ 50 năm lên 70 năm là phù hợp với quy định của luật Đầu tư”.

Vì vậy, Phó Giám đốc Sở KHĐT đề nghị UBND tỉnh Nghệ An điều chỉnh GCNĐT 27111000009 ngày 27/04/2007 với các nội dung như: điều chỉnh Điều 5 của GCNĐT từ thời gian hoạt động của dự án 50 năm lên 70 năm. Điều chỉnh Điều 7 của GCNĐT thành: nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật và của tỉnh.

Như vậy chỉ trong vòng 6 tháng, ông Nguyễn Nam Đình đã tự “mâu thuẫn” với chính mình khi trước đó ghi rõ: “Dự án này không thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, không thuộc địa bàn được ưu đãi đầu tư. Vì vậy, nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành”.(?!)

Căn cứ vào đề nghị của Sở KHĐT, ngày 31/10/2007, UBND tỉnh Nghệ An đã cấp GCNĐT điều chỉnh lần 1 cho Cty CP Golf Biển Cửa Lò.

Phê duyệt hoành tráng nhưng làm nhỏ giọt, chỉ “chăm chăm” bán đất?

Trước đó, ngày 2/2/2007 UBND tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 476/QĐ-UBND-ĐT phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Tổ hợp Sân Golf, Khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng tại TX Cửa Lò.

Đến nay, hàng trăm căn biệt thự vẫn chưa được Công ty CP Golf Biển Cửa Lò xây dựng.

Theo đó khu đất thuộc xã Nghi Hương, TX Cửa Lò với tổng diện tích quy hoạch 132,70 ha. Đây là khu du lịch, thi đấu thể thao, giải trí cao cấp và hiện đại gồm sân Golf 18 lỗ, hệ thống biệt thự và khách sạn cao cấp.

Cơ cấu quy hoạch và tổ chức không gian kiến trúc như sau: Khu vui chơi bãi biển rộng 15,30 ha nằm ở khu đất phía Đông đường Bình Minh. Ở đây chủ yếu bố trí cây xanh và thảm cỏ kết hợp với các đường dạo bộ; bố trí một số ki ốt hóng mát và nhà hàng giải khát bằng kết cấu nhẹ hoặc bê tông, với chiều cao 1 tầng, mật độ xây dựng thấp (từ 5%-9%) và các công trình trò chơi nước (WONDEP PACK) được bố trí sát mép biển.

Khu khách sạn: diện tích sử dụng 4,10 ha được bố trí 2 bên trục chính ở giữa khu quy hoạch và vuông góc với đường Bình Minh, cụ thể gồm các công trình: phía Nam trục trung tâm là khách sạn 5 sao cao 18 tầng với quy mô 320 phòng ngủ; phía Bắc trục trung tâm là khách sạn 3 sao cao 14 tầng với quy mô 300 phòng ngủ; phía Bắc trục trung tâm và tiếp giáp với khách sạn 3 sao là Hội trường Quốc tế quy mô 500-700 chỗ. Đối xứng 2 bên trục trung tâm về phía đường Bình Minh là 02 trung tâm thương mại phục vụ mua sắm với diện tích xây dựng 3.000m2 và bãi đỗ xe. Các sân tennis bố trí phía sau các khách sạn. mật độ xây dựng khu vực này từ 20-30 %.

Khu biệt thự gồm 192 biệt thự cao cấp bố trí thành 2 khu đối xứng ở 2 đầu phía Bắc, phía Nam của dự án và tiếp giáp đường Bình Minh; ở giữa mỗi khu có các công trình thể thao, cây xanh, sân vườn. Mỗi biệt thự được bố trí trên một lô đất có diện tích từ 400-500m2, có mật độ xây dựng 20-25% và tầng cao trung bình là 2 tầng.

Khu vực chơi golf được bố trí trên phần lớn diện tích khu đất dự án với diện tích 78,05 ha gồm: tòa nhà câu lạc bộ chơi Golf (bố trí tại điểm kết thúc của trục trung tâm tiếp đến là bãi đổ xe và các sân tennis, cầu lông). Sân golf 18 lỗ được thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, tạo nên địa hình đa dạng và hấp dẫn, với một số điểm có độ cao có thể nhìn thấy mặt biển. Ở giữa khu sân Golf tùy theo địa hình và không gian có bố trí khoảng 80-90 biệt thự nhỏ có sân vườn và phong cảnh đẹp. Mỗi biệt thự được bố trí trên một lô đất có diện tích từ 300-400m2, có mật độ xây dựng 20-25% và tầng cao trung bình là 2 tầng.

Khu vực kho, các công trình phụ trợ, nhà ở dành cho nhân viên và khu vườn ươm cây bố trí trên khu đất phía Tây đường quy hoạch số III với diện tích 17,25 ha. Mật độ xây dựng thấp, kết hợp vườn ươm cây với bảo tồn tôn tạo hồ nước hiện có để bảo vệ môi trường.

Dự án Tổ hợp sân Golf, khách sạn và biệt thự TX Cửa Lò đã chậm tiến độ nhiều năm nhưng đến nay không bị xử lý?

Dự án được phê duyệt quy hoạch cũng như cấp GCNĐT hoành tráng là thế, nhưng gần hết tiến độ thực hiện dự án (5 năm, đã được giao đất), Cty CP Golf Biển Cửa Lò cũng chỉ mới hoàn thành 1 sân golf 18 lỗ, chục căn biệt thự mẫu, còn các hạng mục chính còn lại như 01 khách sạn tiêu chuẩn 5 sao gồm 420 phòng, 01 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao gồm 300 phòng, hàng trăm căn biệt thự, khu vui chơi thể thao-dịch vụ bãi biển đến nay vẫn chưa xây dựng.

Tuy nhiên điều mà dự luận quan tâm là khu vực quy hoạch kho và các công trình phụ trợ, nhà ở dành cho nhân viên, khu vườn ươm với diện tích 17,25 ha qua nhiều lần “biến hóa” đã trở thành KDC đường Nguyễn Sinh Cung với gần 500 lô đất. Với mỗi lô đất được bán ra trung bình vài tỉ đồng (giá thị trường cao hơn nhiều lần) thì riêng KDC đường Nguyễn Sinh Cung đã thu về cả ngàn tỉ đồng. Tuy nhiên đến nay, ngoài việc làm hệ thống đường giao thông, cấp nước để bán đất thì Khu vui chơi giải trí, câu lạc bộ thể thao, nhà trẻ mẫu giáo, nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình thương mại- dịch vụ công cộng, bãi đỗ xe vẫn không được chủ đầu tư triển khai.

Công ty CP Golf Biển Cửa Lò là doanh nghiệp được thành lập vào ngày 28/11/2006, có trụ sở tại đường Bình Minh, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò với vốn điều lệ tính đến tháng 11/2019 là 688 tỷ đồng. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Anh Hưng (SN 1957). Ngoài ra ông Phạm Anh Hưng còn đại diện các doanh nghiệp CTCP Tập đoàn Tân Thành Đô, Cty TNHH Căn hộ Tân Thành Đô. Được biết, CTCP Tập đoàn Tân Thành Đô là một trong những cổ đông chính của Golf Biển Cửa Lò khi nắm giữ 32,837% vốn. Ngoài ra còn có: Công ty TNHH Minh Long (6,967%), bà Ngô Thị Hạnh (0,497%) và ông Trần Lâm (39,8%). Ông Trần Lâm là một trong hai người con trai của Chủ tịch Tân Thành Đô Group Trần Ngọc Dân.

Tác giả: Thục Anh - Vinh Quang - Thanh Phương

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn