Nghệ An: Dự án đài hỏa táng vẫn nằm trên... giấy

Theo đó, nhận thấy nhu cầu rất lớn về chôn cất, hung táng, cát táng, đặc biệt là hỏa táng của người dân toàn tỉnh. Vì vậy, ngày 17/8/2017, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 3762/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Công viên sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên do công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân Hoàn Vũ Nghệ An làm chủ đầu tư. Đây là công ty có năng lực, kinh nghiệm vì họ đã thực hiện hàng chục dự án trên khắp cả nước, điển hình là 2 dự án đang hoạt động rất tốt tại Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

Ngày 17/5/2019, Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng được công bố. Trước đó dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 tại Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 4/6/2016. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, được xây dựng mới trên khu đất rộng 85 ha. Dự án công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng nhằm phục vụ các hình thức mai táng như: Hỏa táng, hung táng, cát táng, chôn cất 1 lần, di chuyển mộ phần và quy tập. Trong đó, dự án sẽ đáp ứng 47.080 mộ phần bao gồm: 2.500 mộ chôn cất 1 lần, 3.800 mộ di chuyển quy tập, 27.540 mộ cát táng sau hung táng, 8.650 mộ cát táng sau hỏa táng, số ca hỏa táng là 432.000 ca, số ô lưu tro cốt là 9.950 ô...

Ngày 26/12/2019 dự án được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 5416/QĐ-UBND. Tuy nhiên sau đó, dự án lại tiếp tục rơi vào tình trạng giậm chân tại chỗ, bởi khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng. Do đó, dự án không thể thực hiện. Ông Hoàng Anh Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên cho biết: Nguyên nhân chậm dự án nói trên chính là do người dân vẫn không đồng tình với giá đền bù. Hiện huyện đang nỗ lực để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết