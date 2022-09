Nghệ An: Dự án chậm tiến độ, bị đề nghị thu hồi, sau gần 5 năm vẫn chưa khoan xong… cọc nhồi?

Đất “vàng” bỏ hoang, bị đề nghị thu hồi nhưng vẫn “thoát”?

Ngày 14/11/2008, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 5092/QĐ.UBND.CN phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ kết hợp trụ sở văn phòng làm việc tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Khu đất nằm trên mặt tiền đường Lê Nin, tuyến đường đắt đỏ nhất TP Vinh với diện tích hơn 2.000m2. Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tiến Nhật do ông Dương Anh Tuấn làm đại diện pháp luật (có địa tại số 19, đường Nguyễn Năng Tĩnh, phường Thu Thuỷ, TX Cửa Lò, Nghệ An).

Khu đất “vàng” để hoang cả thập kỷ, trở thành bãi tập kết vật liệu, máy móc của các công trình khác (ảnh chụp tháng 4/2022).

Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 2179/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch (QH) lần 1. Theo QH được duyệt, dự án bố trí 4 hạng mục công trình gồm: Lối vào chính (1); Nhà bảo vệ (2); Khối sảnh đón và nhà dịch vụ thương mại, cao 3 tầng (3); Khối khách sạn cao 16 tầng (4) (trong đó công trình số 3 và số 4 hợp khối.

Ngày 31/5/2017, khu đất được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 327799.

Dự án được phê duyệt Quy hoạch, giao đất nhưng không triển khai, tiếp tục chậm tiến độ. Ngày 11/4/2018, ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND TP Vinh đã có công văn đề xuất UBND tỉnh Nghệ An thu hồi 5 dự án chậm tiến độ, trong đó có dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ kết hợp trụ sở văn phòng làm việc tại phường Hà Huy Tập do Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tiến Nhật làm chủ đầu tư.

Lý do UBND TP Vinh đề xuất thu hồi là “Dự án đã được Đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra, được UBND tỉnh Nghệ An gia hạn; chậm tiến độ so với tiến độ được gia hạn. Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất theo quy định”.

Tháng 4/2018, UBND TP Vinh đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xem xét chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất theo quy định vì “Dự án đã được Đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra, được UBND tỉnh Nghệ An gia hạn; chậm tiến độ so với tiến độ được gia hạn”.

Tuy nhiên sau đó, không hiểu vì “lý do” gì, khu đất “vàng” này vẫn không bị thu hồi và tiếp tục kéo dài lê thê cho đến nay.

Tiếp tục điều chỉnh QH, cấp GPXD và… chậm tiến độ

Dự án vi phạm tiến độ, không những không bị thu hồi mà 2 năm sau đó, lại tiếp tục được điều chỉnh quy hoạch. Cụ thể, ngày 3/11/2020, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 3885 về việc phê duyệt điều chỉnh QH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tổ hợp thương mại, dịch vụ kết hợp trụ sở văn phòng làm việc tại phường Hà Huy Tập.

Lý do điều chỉnh là để phù hợp với nhu cầu kinh doanh và sử dụng: Điều chỉnh chức năng sử dụng công trình từ khách sạn nhà hàng, dịch vụ thương mại thành Thương mại dịch vụ và văn phòng công ty; đồng thời điều chỉnh tầng cao khối dịch vụ thương mại, khách sạn từ 16 tầng xuống thành 07 tầng và bố trí thêm 1 tầng hầm. Sau điều chỉnh, tổng diện tích xây dựng công trình từ 916,0m2 tăng lên 1.077,0m2, mật độ xây dựng từ 45,57% tăng lên 53,60%.

Tại Quyết định điều chỉnh QH số 3885 ngày 3/11/2020, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu: Tiến độ thực hiện xây dựng – chậm nhất sau 24 tháng (kể từ ngày QĐ số 3885 có hiệu lực) chủ đầu tư phải hoàn thành xây dựng hạng mục công trình theo đúng QH được phê duyệt. Quá thời hạn nêu trên sẽ xử lý theo quy định, chủ đầu tư chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ ràng là thế nhưng sau đó, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tiến Nhật vẫn không chấp hành, dự án tiếp tục chậm tiến độ.

Ngày 6/10/2021, dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ kết hợp trụ sở văn phòng làm việc tại phường Hà Huy Tập được Sở Xây dựng Nghệ An cấp GPXD số 82. Các thông số kỹ thuật chính của hạng mục công trình: - số tầng: 7 tầng nổi và 01 tầng hầm; chiều cao tầng hầm 2,9 mét, chiều cao công trình 31,2 mét; diện tích xây dựng 1.093,4m2, tổng diện tích sàn 7.428,9m2.

Giấy phép xây dựng được cấp từ tháng 10/2021, nhưng đến nay dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ kết hợp trụ sở văn phòng làm việc tại phường Hà Huy Tập mới khoan cọc nhồi.

Sau khi được cấp GPXD, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tiến Nhật vẫn không tiến hành thi công, khu đất tiếp tục thưng tôn xung quanh, bỏ hoang hoá, hết sức lãng phí.

Để tìm hiểu nguyên nhân vì sao khu đất “vàng” này bị bỏ hoang cả chục năm nay vẫn không xây dựng, chúng tôi liên hệ đặt lịch làm việc qua số điện thoại đăng ký của ông Dương Anh Tuấn - đại diện pháp luật của công ty Tiến Nhật. Tuy nhiên người nghe máy là 1 nhân viên Cty và cho biết ông Tuấn không dùng số này nữa. Nhân viên này ghi nhận lịch đặt làm việc và cho biết sẽ trao đổi lại ông Tuấn. Nhưng sau đó nhiều tháng trôi qua, phóng viên vẫn không nhận được hồi âm. Trực tiếp đến tại địa chỉ số 19, đường Nguyễn Năng Tĩnh, phường Thu Thuỷ, TX Cửa Lò, nơi Cty đăng ký thì đây là một nhà hàng, không ai biết Cty Tiến Nhật ở đâu (?!).

Tuy nhiên mới đây, không biết có phải do “động thái” đặt lịch làm việc của báo chí hay sợ bị UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định thu hồi dự án, nhưng tại hiện trường dự án, đã “xuất hiện” máy ép cọc nhồi bê tông. Theo các công nhân xây dựng cho biết, thì mới thi công khoảng 1 tháng trở lại đây, số lượng đã ép được khoảng 7-8 cọc.

Mới vài tháng trở lại đây, không biết có phải “động thái” đặt lịch làm việc của báo chí hay sợ bị UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định thu hồi hay không, nhưng Công ty Tiến Nhật đã cho máy ép cọc nhồi thi công?

Như vậy, Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ kết hợp trụ sở văn phòng làm việc tại phường Hà Huy Tập tiếp tục vi phạm tiến độ, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cần kiểm tra, xử lý. Để tạo sự công bằng trong môi trường đầu tư cũng như tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tiến Nhật ngoài việc bị xử lý các vi phạm về đầu tư, đất đai, thì nếu muốn được gia hạn dự án, cần phải đóng tiền chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013.

Tác giả: Thục Anh - Thanh Phương

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn