Nghệ An: Doanh nghiệp "lật kèo", người lao động trắng tay

Công ty CP Thủy sản Vạn Phần Diễn Châu (Nghệ An) nay đã thuộc quyền kiểm soát của một đối tác liên doanh. Ảnh: Quang Đại

Báo Lao Động nhận được đơn của một số cổ đông, người lao động CP Thủy sản Vạn Phần Diễn Châu (Nghệ An) phản ánh việc bị thiệt thòi quyền lợi do cách ứng xử “tiền hậu bất nhất” của lãnh đạo Công ty này.

Bà Trần Thị Mai Anh (xã Diễn Hạnh – Diễn Châu-Nghệ An) phản ánh có 200 triệu tiền cổ phiếu đã rút từ năm 2019 đến nay chưa được thanh toán. Ảnh: QĐ

Bà Trần Thị Mai Anh (xã Diễn Hạnh – Diễn Châu-Nghệ An) phản ánh bà nguyên là công nhân của CP Thủy sản Vạn Phần Diễn Châu, đang sở hữu cổ phiếu của công ty trị giá 200 triệu đồng. “Nước mắm Vạn Phần là thương hiệu nổi tiếng, kinh doanh thuận lợi, các báo cáo tài chính đều phản ánh làm ăn có lãi, tình hình tài chính tốt.

Từ năm 2019, Chủ tịch HĐQT-Giám đốc Công ty là ông Võ Văn Đại họp cổ đông, đề nghị các cổ đông rút cổ phần để công ty liên doanh với đối tác khác, kèm theo cam kết giá trị cổ phiếu sẽ được bảo toàn và cộng thêm 10%”- bà Mai Anh nói.

Theo nhiều cổ đông kể lại, lúc đầu, hầu hết cổ đông, người lao động không ai đồng ý, ông Võ Văn Đại tiếp tục yêu cầu, đồng thời tuyên bố nếu ai không rút cổ phần thì sau đó liên tục 4 năm không được hưởng quyền lợi. Do đó, tất cả các cổ đông đã ký vào giấy đề nghị rút cổ phần do ông Đại soạn sẵn. Một số người đồng ý chuyển từ cổ phiếu sang tiền gửi.

Thông báo của lãnh đạo cũ Công ty, tuyên bố cổ phần của cổ đông chỉ được thanh toán 55% giá trị. Ảnh: QĐ

Sau đó, dù chưa thanh toán tiền cổ phiếu cho cổ đông, Công ty đã làm thủ tục xóa tên toàn bộ các cổ đông, tiến hành liên doanh với đối tác là Công ty GOC tại Hà Nội. Các cổ đông chờ mãi nhưng không được thanh toán giá trị cổ phiếu như đã cam kết.

Trước sức ép của cổ đông, ông Võ Văn Đại phải tổ chức họp, hứa sẽ giải quyết quyền lợi cho những người liên quan. Ông Đại lý giải do Công ty kinh doanh khó khăn, nên đề nghị giảm giá trị cổ phiếu xuống còn 85% so với giá trị gốc, sau lại ra thông báo chỉ thanh toán 55% so với giá gốc.

Ông Võ Minh (xã Diễn Bình-huyện Diễn Châu) có 300 triệu tiền cổ phần, vợ là Nguyễn Thị Minh, có 120 triệu cổ phần. Hai vợ chồng tin tưởng vào cam kết của Công ty, đồng ý rút cổ phần vào năm 2019, nhưng đến nay không được thanh toán như cam kết. Mặc dù chưa được thanh toán tiền cổ phần, nhưng hai vợ chồng đã bị xóa tên trong danh sách cổ đông.

Theo thống kê, có hàng trăm cổ đông với số cổ phiếu trị giá hàng chục tỷ đồng đều rơi vào tình trạng bị “treo” quyền lợi như trên. Trong đó có nhiều người lao động gắn bó lâu dài với Công ty, đó là toàn bộ số tiền mà họ tích lũy được từ quá trình lao động vất vả, nay đang đứng trước nguy cơ bị mất trắng gần 50% giá trị.

Điều làm các cổ đông bức xúc là trong khi chưa thanh toán công nợ là cổ phiếu của các cổ đông, CP Thủy sản Vạn Phần Diễn Châu đã liên doanh với một doanh nghiệp ở Hà Nội và đơn vị này nắm quyền chi phối Công ty.

Chủ tịch HĐQT-Giám đốc Công ty là ông Võ Văn Đại đã nghỉ hưu. Thành viên của ban lãnh đạo cũ là ông Phan Văn Lân giữ chức Phó Giám đốc Công ty. “Chúng tôi hỏi ông Lân thì ông Lân trút trách nhiệm cho ông Đại, hỏi ông Đại thì ông trút trách nhiệm cho ông Lân” – bà Nguyễn Thị Tuyết (xã Diễn Bình-Diễn Châu) cho biết.

Phóng viên liên hệ với ông Võ Văn Đại – nguyên Chủ tịch HĐQT-Giám đốc Công ty thì ông cho biết đã nghỉ hưu, sau đó không trao đổi gì thêm.

Được biết, nước mắm Vạn Phần là thương hiệu nổi tiếng của Nghệ An, đã giành được rất nhiều danh hiệu và giải thưởng, gắn liền với tên tuổi doanh nhân Võ Văn Đại - Chủ tịch HĐQT-Giám đốc Công ty cổ phần thủy sản Vạn Phần Diễn Châu.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động