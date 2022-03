Nghệ An: Doanh nghiệp "cầu cứu" vì bị nhiều đối tượng lạ mặt xâm phạm mỏ thăm dò thạch anh

Sự việc nêu trên xảy ra tại khu vực mỏ đá thạch anh thuộc Bản Sai, xã Quang Phong, huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An).

Theo văn bản số 06/2022/M.QP-SN, ngày 09/3/2022 của Công ty Cổ phần Sơn Nam. Công ty CP Sơn Nam có trụ sở tại Lô B4, Khu công nghiệp Nam Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Được biết, Công ty CP Sơn Nam đã được UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 2782/QĐ-UB, ngày 05/8/2021 về việc công nhận trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đá thạch anh tại Bản Sai, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Sau đó, UBND tỉnh Nghệ An đã cấp giấy phép thăm dò khoáng sản số 4591/GP-UBND, ngày 30/11/2021 cho phép Công ty CP Sơn Nam thăm dò khoáng sản thạch anh tại Bản Sai, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Văn bản số 06/2022/M.QP-SN, ngày 09/3/2022 của Công ty Cổ phần Sơn Nam gửi Sở TN&MT tỉnh Nghệ An và UBND huyện Quế Phong

Thực hiện các văn bản trên, Công ty CP Sơn Nam đã tiến hành thăm dò khoáng sản theo giấy phép từ tháng 12/2021 và tiến hành lập báo cáo tổng kết để trình Hội đồng thẩm định phê duyệt trữ lượng sắp tới.

Tuy nhiên, trong những ngày từ 06 đến ngày 09/3/2022, tại khu vực mỏ xuất hiện nhóm gồm 8 người và 1 máy múc đào công suất lớn vào khu vực mỏ và đã mở đường để khai thác đá thạch anh. Sau khi nhận được thông tin và nắm rõ sự việc, Công ty CP Sơn Nam đã cử cán bộ, công nhân đến ngăn cản và báo cáo chính quyền địa phương. Tuy nhiên, những người này thể hiện thái độ hung hăng và thách thức.

Sau khi nhận được phản ánh, PV Báo TN&MT đã có mặt tại Bản Sai, xã Quang Phong vào trưa ngày 10/3/2022 để tìm hiểu sự việc.

Đường mà các đối tượng lạ mặt đang đào nối từ QL 48D

Theo đó, ghi nhận của PV là khu vực vị trí tại Bản Sai, xã Quang Phong (sát Quốc lộ 48D) mà Công ty CP Sơn Nam được cấp giấy phép thăm dò có một máy xúc màu xanh công suất lớn đang tiến hành đào đường lên núi vào khu vực có khoáng sản đá thạch anh. Một con đường dài khoảng vài trăm mét đã được hình thành. Phía dưới ta luy âm đường QL 48D được đắp thành một bãi đất trống vẫn còn mới. Theo người dân cho biết, việc đắp mặt bằng như thế là để tập kết đá thạch anh để cho xe tải trọng lớn vào bốc khi đã gom đủ "hàng".

Khi PV có mặt tại hiện trường, chiếc máy múc màu xanh nói trên vẫn đang ở trên đồi nhưng dừng hoạt động và cũng không thấy lái máy. Có 2 người thanh niên đi trên một chiếc xe bán tải màu đen dừng tại vị trí đường mới múc nói trên. Khi hỏi chuyện, hai người thanh niên này nói rằng họ là người của Công ty CP Sơn Nam vào hiện trường kiểm tra vì mấy ngày nay có nhiều đối tượng vào xâm phạm, khai thác trong khu mỏ mà đơn vị của họ đang tiến hành thăm dò đá thạch anh.

Con đường dài hàng trăm mét tại khu vực cấp phép thăm dò đá thạch anh của Công ty CP Sơn Nam đã được các đối tượng lạ mặt dùng máy múc đào từ ngày 06/3/2022 đến nay

"Hôm qua chúng tôi vào hiện trường để kiểm tra mỏ thì có khoảng 8 người lạ mặt (có một số người nói giọng miền Bắc) tiến đến hỏi chuyện và đuổi chúng tôi đi. Khi chúng tôi hỏi tại sao đất mỏ của Công ty Sơn Nam mà các anh lại dùng máy xúc vào đào đường và xâm phạm thì những đối tượng này tỏ ra hung hăng, doạ nạt và đuổi chúng tôi đi…" – Một trong 2 nhân viên của Công ty CP Sơn Nam, kể lại.

Khi PV đang ghi hình hiện trường và hỏi chuyện 2 người nhân viên của Công ty CP Sơn Nam thì có một chiếc xe ô tô con màu đen đeo biển 35A…tiến đến đỗ ngay sát xe chúng tôi rồi xuống xe nhìn với ánh mắt dò xét. Khi PV tiến lại hỏi chuyện thì 2 người này không nói gì…và một lúc sau lên xe lái đi theo hướng UBND xã Quang Phong.

Khu đất sát QL 48D đã được san gạt, đổ đất làm mặt bằng để tập kết đá

Tuy nhiên, theo xác nhận của nhân viên Công ty CP Sơn Nam thì chiếc xe mang BKS 35A…nói trên và 2 người trên xe là những người đã có mặt tại hiện trường những ngày xảy ra mâu thuẫn giữa nhân viên Công ty Sơn Nam và nhóm người lạ mặt xâm phạm khu đất đang tiến hành thăm dò khoáng sản đá thạch anh của Công ty Sơn Nam như đã nói ở trên.

Tại trụ sở UBND xã Quang Phong, ông Lô Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã Quang Phong, nói: Trên địa bàn có Công ty CP Sơn Nam đang thăm dò đá thạch anh. Mấy hôm trước xã có nhận được thông tin là có một nhóm người vào địa bàn để đào đường khai thác đá hay làm việc gì đó nên xã có cử người xuống nắm tình hình nhưng sự việc ra sao thì hôm nay chưa rõ…

Xã Quang Phong (huyện Quế Phong) mấy năm gần đây nổi lên tình trạng khai thác đá thạch anh trái phép. Không khó để tìm thấy những nơi tập kết đá như thế này dọc QL 48D chuẩn bị chở đi...

Trao đổi qua điện thoại với PV, ông Dương Hoàng Vũ – Chủ tịch UBND huyện Quế Phong, nói: Tôi và Phó chủ tịch phụ trách mảng khoáng sản đang đi công tác tại tỉnh Sơn La chưa về. Sự việc như phản ánh chúng tôi sẽ cho kiểm tra, nếu có thật sẽ cho xử lý để ổn định trật tự địa phương; bảo vệ doanh nghiệp có giấy phép thăm dò khoáng sản.

Ông Hồ Chương – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sơn Nam, bức xúc kiến nghị: Doanh nghiệp chúng tôi làm ăn chân chính. Các thủ tục giấy tờ về mỏ từ việc trúng đấu giá quyền khai thác đến giấy phép thăm dò khoáng sản chúng tôi đều đầy đủ và đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Việc các đối tượng lạ mặt dùng máy múc vào xâm phạm khu đất mỏ của chúng tôi là điều vô lý, "vô pháp, vô thiên". Công ty chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An phải lập tức vào cuộc để có biện pháp xử lý đúng theo quy định của pháp luật, không để khu vực mỏ của Công ty chúng tôi bị xâm phạm trái pháp luật".

Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin.

