Nghệ An: Doanh nghiệp cam kết đầu tư gần 200 triệu USD vào Khu công nghiệp VSIP

Một trong những dự án đã xây dựng và đi vào hoạt động trong Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Ngày 22/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa cho biết, đến thời điểm này, Nghệ An đã thu hút và có hơn 20 Công ty trong và ngoài nước đã ký cam kết đầu tư tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An với tổng vốn đầu tư đăng ký lên tới hàng trăm triệu USD.

Vào ngày 30/6/2015, dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An có diện tích 1.475ha, trong đó giai đoạn 1 triển khai xây dựng trên diện tích 750ha.

Đến nay, sau 5 năm triển khai thực hiện, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An đã hoàn thành san lấp khoảng 200ha diện tích đất công nghiệp giai đoạn 1, hoàn thành xây dựng trục đường chính và các tuyến đường nội bộ, đồng bộ với các hệ thống cung cấp điện, nước, hệ thống thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thoát nước thải và hệ thống cây xanh trong khu.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng văn phòng chính, nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 và trạm phòng cháy chữa cháy trong Khu công nghiệp.

Đặc biệt, đã có 23 Công ty đã ký cam kết đầu tư, trong đó có 11 Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…) tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An trên tổng diện tích đất hơn 129ha với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 188 triệu USD, dự kiến thu hút khoảng 22.000 lao động.

Trong đó, 21 Công ty đã nhận giấy đăng ký đầu tư, 8 Công ty đã đi vào hoạt động và 6 Công ty đang tiến hành xây dựng nhà máy. Hiện tại, các Công ty đang hoạt động đã tạo việc làm cho hơn 1.500 lao động địa phương.

Được biết, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An là dự án VSIP thứ 7 được triển khai tại Việt Nam. Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An được triển khai và đi vào hoạt động sẽ góp phát triển công nghiệp Nghệ An nói riêng và sự phát triển kinh tế và xã hội địa phương nói chung.

Qua kết quả thu hút đầu tư giai đoạn 2015 - 2020, Nghệ An thu hút gần 200 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký gần 158.579 tỷ đồng. Nhiều dự án lớn với số vốn hàng ngàn tỷ đồng được triển khai xây dựng như: Dự án đầu tư Khu công nghiệp WHA Hemaraj 1 Nghệ An (2.056 tỷ đồng); dự án Nhà máy sản xuất gỗ ván sợi MDF (2.180,5 tỷ đồng); dự án VINHTEX (4.649 tỷ đồng)…

