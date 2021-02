Nghệ An: Đìu hiu người đến làm hộ chiếu đầu năm

Your browser does not support the video tag.

Sáng 17/2, ngày đầu tiên làm việc sau Tết Nguyên đán, phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an Nghệ An bắt đầu tiếp nhận hồ sơ của người dân làm thủ tục hộ chiếu và cấp giấy thông hành.

Khác với tình trạng quá tải như mọi năm, năm nay lưu lượng người đến làm thủ tục vắng vẻ và thưa thớt hơn. Ghi nhận của phóng viên, mặc dù đã hơn 10h ngày 17/2, số người đến làm thủ tục có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, ngay từ cửa vào, cán bộ chiến sĩ đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang, kiểm tra nhiệt độ và rửa tay bằng dung dịch.

Đại úy Ngô Xuân Mạnh - Phó Đội trưởng đội 2 phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh cho biết, từ sáng cho đến thời điểm hiện nay có 100 người đến làm hồ sơ. Đây là số lượng ít nhất từ trước đến nay, thậm chí mới bằng 1/5 của ngày đầu tiên trong năm 2020.

“Trung bình, ngày đầu tiên của năm mới có khoảng 1.000 người dân tới làm thủ tục hộ chiếu và cấp giấy thông hành. Tuy nhiên, năm nay do dịch Covid-19 nên người dân cũng hạn chế đi ra nước ngoài làm ăn, vì vậy số lượng người đến làm hồ sơ không đông như trước”, Đại úy Mạnh nói.

Theo Đại úy Mạnh, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đơn vị đã tiến hành làm các công tác phòng chống một cách triệt để. Ngoài ra, một phần do ý thức của người dân về việc phòng chống dịch cũng khá tốt nên cán bộ, chiến sĩ không phải nhắc nhở nhiều, chủ yếu chỉ đo nhiệt độ và yêu cầu người dân rửa tay trước khi vào làm thủ tục.

Trước đó, để đảm bảo giải quyết nhanh gọn hồ sơ cho người dân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã huy động 100% cán bộ trực làm việc. Đặc biệt, để tránh tình trạng người dân ghi thông tin sai sót trên tờ khai như mọi năm và mất thời gian làm lại, Phòng đã bố trí cán bộ trực tiếp hỏi thông tin từ người dân và ghi các thông tin vào tờ khai.

Hiện nay, tất cả ảnh của công dân đến xin cấp hộ chiếu đều được chụp trực tiếp và truyền dữ liệu qua đường truyền nội bộ về máy chủ và xử lý qua bộ phận tiếp nhận hồ sơ nên rút gọn thời gian và nhận được phản hồi tích cự từ người dân.

Trước lúc tới trụ sở làm thủ tục, người dân có thể đăng ký tờ khai điện tử bằng cách truy cập vào địa chỉ: Xuatnhapcanh.gov.vn. Công an Nghệ An áp dụng đăng ký tờ khai điện tử từ tháng 7/2017 và là một trong 3 địa phương đầu tiên của cả nước triển khai ứng dụng này.

Tại các quầy làm thủ tục, nhân viên Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đều được trang bị khẩu trang y tế. Lãnh đạo đơn vị cho biết việc bịt khẩu trang trong lúc làm việc tại nơi đông người nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Điều này cũng không ảnh hưởng tới quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

“Nếu như các năm trước lượng người tới làm thủ tục ở đơn vị tăng đột biến vào đầu năm là do nhiều người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, đi du lịch, hoặc những người đi làm ăn ở nước ngoài về ăn Tết sẽ làm thủ tục đổi hộ chiếu để kéo dài thời hạn sử dụng. Năm nay số lượng người ít hơn hẳn thế nhưng chúng tôi vẫn luôn nỗ lực làm thủ tục cho người dân một cách nhanh nhất”, Đại úy Mạnh nói.

