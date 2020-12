Nghệ An điều chỉnh giá bất động sản công nghiệp để thu hút đầu tư

Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An vừa công bố bảng giá đất các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An giai đoạn 2020-2024 đã được HĐND tỉnh này thông qua tại kỳ họp lần thứ 17, khóa XVII.

Theo đó, mức giá đất của các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được điều chỉnh giảm 40% so với mức giá theo bảng giá đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thông qua tại Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019. Mức điều chỉnh này sẽ được chính thức được áp dụng kể từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2024.

Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone-1 Nghệ An đã sẵn sàng đón các nhà đầu tư thứ cấp

Hiện Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An có 12 KCN, kể từ 1/1/2021 mức giá đất của các Khu công nghiệp cụ thể như sau: KCN WHA, KCN Thọ Lộc (A, B, C, D), KCN Hoàng Mai I, Hoàng Mai II, KCN Đông Hồi có giá 275.000đ/m2; KCN Nam Cấm - Khu A giá 307.000đ/m2, KCN Nam Cấm - Khu B giá 330.000đ/m2, KCN Nam Cấm - Khu C giá 348.000đ/m2, KCN Nam Cấm - Khu D giá 280.000đ/m2; KCN VSIP giá 285.000đ/m2.

Diễn biến thực tế trên thị trường bất động sản cho thấy, trong quý III/2020 các doanh nghiệp tiếp tục đổ dồn mối quan tâm vào bất động sản công nghiệp và đón ‘sóng’ nhiều hơn sự đầu tư của các tập đoàn nước ngoài, việc Nghệ An giảm giá BĐS trong các KCN sẽ là đòn bẩy tích cực để các nhà đầu tư quan tâm và tìm cơ hội đầu tư kinh doanh vào Nghệ An.

Được biết, theo Bộ Xây dựng đánh giá BĐS KCN sẽ là điểm sáng của thị trường bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có việc Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực; kế hoạch rời Trung Quốc của nhiều Tập đoàn đa quốc gia và điểm đến là Việt Nam; việc kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Tại Nghệ An, mặc dù bảng giá đất các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam giai đoạn 2020-2024 mới được thông qua vào trung tuần tháng 12/2020, tuy nhiên kể từ thời điểm UBND tỉnh này ban hành Kế hoạch 198/KH-UBND ngày 15/4/2020 về sửa đổi, bổ sung bảng giá đất các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam, các Nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN (Công ty TNHH VSIP Nghệ An, Công ty Cổ phần WHA Industrial Nghệ An và Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt) đã tin cậy hơn vào quyết tâm của Nghệ An để cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, có những chính sách, giải pháp thiết thực nhằm giảm thiểu những bất lợi về chính sách đất đai hiện nay đối với các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN.

Công ty TNHH VSIP Nghệ An vừa được Ban Thường vụ Nghệ An đồng ý điều chỉnh tổng mức đầu tư giai đoạn 2, nâng tổng mức đầu tư dự án KCN VSIP Nghệ An lên tới 157,97 triệu USD

Tác động của việc giảm giá BĐS trong các KCN đã mang lại hiệu quả bước đầu trong công tác thu hút đầu tư, cụ thể tại Khu công nghiệp VSIP đã thu hút được 7 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1.820 tỷ đồng, diện tích đất thuê: 33,14 ha; Khu Công nghiệp WHA đã thu hút được Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử của Công ty Goerek (Hồng Kông), vốn đầu tư đăng ký 100 triệu USD (2.300 tỷ đồng), diện tích sử dụng đất 28,9 ha và dự phòng phát triển 10 ha; Khu Công nghiệp Hoàng Mai 1 đang thu hút Nhà đầu tư đến từ Đài Loan với vốn đầu tư đăng ký 500 triệu USD diện tích sử dụng đất 130ha và dự phòng phát triển 50ha).

Tính chung cả năm 2020 (đến 15/10/2020) trong Khu kinh tế Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 18 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 4.743 tỷ đồng, trong đó 7 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 159,27 triệu USD, tham mưu điều chỉnh tăng vốn cho 12 dự án, tổng vốn đăng ký điều chỉnh tăng thêm 6.102 tỷ đồng.

Tác giả: Quốc Khánh

Nguồn tin: nhadautu.vn