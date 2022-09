Nghệ An đề xuất huỷ bỏ dự án 16.000 tỷ do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư ở Nghi Lộc

Mới đây, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Nghệ An đã có tờ trình về việc đề nghị huỷ bỏ Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Quần thể du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc.

Theo đó, ngày 19/10/2017, Tập đoàn FLC có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An đề xuất Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh và vui chơi giải trí tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc với quy mô diện tích 460ha.

Phối cảnh dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí FLC Nghệ An tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc

Tháng 10/2017, tại phiên họp thường kỳ, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp để cho ý kiến về đề xuất dự án đầu tư của Tập đoàn FLC. Ngày 26/10/2017, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Nghệ An đã có tờ trình gửi Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An, Ban thường vụ Tỉnh uỷ về việc đề nghị xem xét, chủ trương đầu tư dự án. Ngày 11/12/2017, Ban chấp hành Đảng bộ ra kết luận thống nhất về chủ trương đầu tư dự án.

Ngày 28/3/2018, Tập đoàn FLC chính thức nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc với tên gọi An Beach & Golf Ressort, qui mô 460ha, tổng vốn đầu tư 16.009 tỷ.

Tuy nhiên, do đề xuất chưa phù hợp qui hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông - Đông Nam đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2011 nên đến nay dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư theo qui định pháp luật.

Bãi biển Tiền Phong, xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, Nghệ An - nơi Tập đoàn FLC nghiên cứu, khảo sát thực hiện dự án

Năm 2018, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản đồng ý chủ trương khảo sát, lập điều chỉnh quy hoạch và phê duyệt nhiệm vụ đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông – Đông Nam (trừ khu phi thuế quan ) khu kinh tế Đông Nam.

Tuy nhiên, theo nhiệm vụ qui hoạch được phê duyệt và định hướng qui hoạch đồ án phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực Đông – Đông Nam (trừ khu phi thuế quan) khu kinh tế Đông Nam trên sẽ phải di dời tái định cư rất nhiều hộ dân, khoảng 3.000 ngôi mộ và toàn bộ công trình hành chính, công cộng của xã Nghi Tiến với chi phí giải phóng mặt bằng lớn là không khả thi.

Do đó, tại phương án điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế Đông Nam đến năm 2040 đang trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh lại cơ cấu để hạn chế tối đa việc di dời dân giảm thiểu tối đa chi phí GPMB để đảm bảo quy hoạch có tính khả thi.

Vì vậy, tại tờ trình ngày 26/9/2022, đề xuất dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc không còn phù hợp với điều chỉnh tổng thể Qui hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam đến năm 20240 đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông – Đông Nam là cơ sở để xem xét thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư đễ xuất đã bị bãi bỏ tại Quyết định ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Nghệ An kính trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 xem xét huỷ bỏ kết luận về chủ trương đầu tư dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT