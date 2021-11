Nghệ An đề nghị hỗ trợ 450 tỷ đồng sửa chữa tuyến đê Tả Lam

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ năm 2020 và 2021 đã làm cho một số đoạn đê Tả Lam đi qua xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều điểm xung yếu. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ năm 2020 và 2021 đã làm cho một số đoạn đê Tả Lam bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều điểm xung yếu. Hiện nhiều đoạn trên đê Tả Lam đã bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt là đoạn kè Yên Xuân, nằm phía hạ lưu cầu đường sắt Yên Xuân nhiều chỗ bị xói sâu đến -20m (chân đê +5) và có xu hướng sạt lở ngày càng mạnh, làm mất đất sản xuất, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân.

Trước thực trạng trên, tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, bổ sung nguồn ngân sách trung ương ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, số tiền 450 tỷ đồng để hỗ trợ tỉnh Nghệ An nâng cấp các vị trí xung yếu trên tuyến đê Tả Lam. Thời gian dự kiến triển khai dự án nâng cấp, sửa chữa từ năm 2021 – 2023.

Theo đó, một số đoạn đê xung yếu cần nâng cấp, sửa chữa gồm: Đoạn từ Km80+180 đến Km80+680 và Km82+610 đến Km82+910 đê Tả Lam với chiều dài 0,8 km; đê Đồng Văn, huyện Thanh Chương (thuộc đê Tả Lam) với chiều dài 6,6 km.

Ngoài ra, cần hộ chân và gia cố mái kè bảo vệ đê Tả Lam, các đoạn từ Km58+250 đến Km59+500; từ Km63+000 đến Km64+550, từ Km75+220 đến Km78+720 với tổng chiều dài khoảng 6,3 km.

Đê Tả Lam có nhiệm vụ bảo vệ cho vùng hạ du sông Cả, với diện tích trên 90.000 ha và trên 765.000 người thuộc địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương và thành phố Vinh (Nghệ An).

Tuy nhiên, những năm gần đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tần suất xuất hiện các trận bão, lụt ngày càng nhiều, làm thiệt hại lớn đến tài sản, an toàn tính mạng của người dân sống bên khu vực đê Tả Lam. Do đó, việc đầu tư củng cố một số đoạn đê xung yếu và xử lý sạt lở hệ thống kè bảo vệ đê Tả Lam là rất cấp thiết./.

