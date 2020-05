Nghệ An: Đậu qua đêm ngoài trời, 4 bánh ôtô "không cánh mà bay"

Chiếc i10 bị trộm tháo toàn bộ 4 bánh xe. Ảnh: CTV

Ngày 26.5, nguồn tin từ UBND phường Quán Bàu (TP. Vinh - Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ mất trộm 4 bánh ôtô hy hữu.

Theo đó, vào đêm 25.5, một người tại tổ dân phố 6 - phường Quán Bàu đã đậu xe ôtô hiệu Huyndai i10 5 chỗ ngoài trời.

Sáng ra, chủ xe tá hỏa phát hiện toàn bộ 4 bánh xe đã không cánh mà bay. Kẻ gian đã kê đá, gạch dưới thân xe.

Được biết, công an địa phương đang lập hồ sơ, truy xét kẻ trộm bánh xe ôtô.

Việc kẻ trộm tháo bánh xe ôtô đã xảy ra ở một số địa phương khác, còn đối với TP. Vinh, đây là sự việc có tính chất hy hữu.

Một chủ gara tại phường Quán Bàu cho biết, hiện nay với máy bắn ốc vít thì việc tháo bánh xe ôtô diễn ra rất nhanh. Do đó các chủ xe nên cẩn thận, đậu xe tại các khu vực an toàn, có đèn, camera an ninh.

