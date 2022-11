Nghệ An đấu giá 15 lô đất tại khu TĐC đường ven biển, khởi điểm từ 13 triệu đồng/m2

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Mạnh vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND thị xã Cửa Lò.

Cụ thể là quyền sử dụng đối với 15 lô đất thuộc khu tái định cư phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Diện tích các lô đất từ 200 m2/lô đến 278,95 m2/lô.

15 lô đất có mức giá khởi điểm từ 13 đến 14 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của các lô đất là hơn 40,3 tỷ đồng.

Thông tin 15 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đấu giá từ ngày 2/11 đến 17h ngày 27/11. Địa điểm bán hồ sơ tại Trung tâm Phát triển Quỹ Đất thị xã Cửa Lò, UBND phường Nghi Hoà và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Mạnh.

Thời gian, địa điểm xem tài sản từ ngày ra thông báo đến ngày 28/11 tại các KQH tái định cư đường ven biển từ Nghi Sơn đến Cửa Lò, phường Nghi Hoà, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Thời gian nộp tiền đặt trước trong các ngày 25, 28, 29/11. Thời gian, địa điểm bỏ phong bì chứa đơn đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá vào buổi sáng từ 8h đến 10h ngày 30/11 tại hội trường tầng 6, ngân hàng Agribank chi nhánh thị xã Cửa Lò.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá dự kiến được tổ chức lúc 10h20 ngày 30/11 tại hội trường tầng 6, ngân hàng Agribank chi nhánh thị xã Cửa Lò.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Phát triển Quỹ Đất thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Mạnh, điện thoại 0915844999/0931699678; hoặc UBND phường Nghi Hoà, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Tác giả: NHƯ Ý

Nguồn tin: dongvon.doanhnhanvn.vn