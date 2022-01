Nghệ An: Đang điều tra 'tin đồn' nam thanh niên dở trò đồi bại với bé gái tiểu học

Trong tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, hiện Công an TP Vinh đang kiểm tra camera an ninh để xác minh thông tin về trường hợp bé gái tiểu học nghi bị một nam thanh niên đột nhập vào trường có ý đồ xấu.