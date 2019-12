Nghệ An: Dân tố phường ép nộp hơn 1,5 tỉ đồng tiền “tự nguyện”

6 hộ bốc thăm trúng lô đất dọc đường Cao Xuân Huy phải nộp thêm 300 triệu/hộ. Ảnh: TX

Ngày 4.12.2019, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An có văn bản số 1210 chuyển đơn tố cáo đến Chủ tịch UBND TP.Vinh, nêu kết quả xác minh ban đầu về đơn tố cáo của công dân về việc lãnh đạo UBND phường Hồng Sơn ép dân thu tiền trái quy định.

Cụ thể, năm 2013, do những căn nhà cấp 4 mất an toàn nên UBND TP. Vinh đã chủ trương xóa Khu tập thể xí nghiệp may Việt Đức và Nông sản xuất nhập khẩu ở khối 12, phường Hồng Sơn.

UBND TP. Vinh đưa ra phương án cấp cho các hộ gia đình tại đây một lô đất ở không qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngày 29.11.2013, UBND TP. Vinh đã phê duyệt quy hoạch chia lô đất ở khu dân cư tại khu tập thể trên với 186 lô. Ngày 11.7.2017, UBND TP. Vinh phê duyệt phương án xác định nghĩa vụ tài chính cho các hộ gia đình.

Các hộ gia đình khi nhận đất tại khu tập thể theo quy định chỉ phải nộp tiền theo các quyết định trên. Tuy nhiên, tổ công tác do UBND phường Hồng Sơn thành lập và nhân dân khu tập thể cho rằng các lô đất tại mặt đường Cao Xuân Huy có giá trị sinh lời cao, nên đã tổ chức họp nhân dân để thống nhất thu tiền của các hộ dân bốc thăm trúng lô đất tại đường Cao Xuân Huy, số tiền đã thu của 6 hộ dân bốc thăm là 1,555 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền đã thu được nộp vào tài khoản của ông Hồ Viết Quảng - khối trưởng khối 12 đại diện quản lý.

Điều đáng nói là trong các hộ dân bốc thăm trúng lô đất thuộc mặt tiền đường Cao Xuân Huy có 2 hộ gia đình Bí thư và Khối trưởng khối 12 phường Hồng Sơn. Tuy nhiên, hai hộ này lại được tập thể “biểu quyết” không phải đóng số tiền tự nguyện lên đến 300 triệu đồng.

Được biết, công an tỉnh Nghệ An chuyển đơn tố cáo đến Chủ tịch UBND TP Vinh để giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 20.12, trao đổi với phóng viên, ông Từ Trọng Hải – Chủ tịch UBND phường Hồng Sơn (TP. Vinh) thừa nhận có những bất cập, không đúng quy trình trong việc tổ chức thu tiền “tự nguyện” lên tới 300 triệu/hộ như trên.

Riêng nội dung 2 hộ bí thư, khối trưởng cũng bắt thăm được suất đất mặt tiền đường Cao Xuân Huy mà không phải nộp tiền “tự nguyện”, ông Hải cho biết sau đó do có chỉ đạo nên mỗi hộ bí thư, khối trưởng đã “tự nguyện” nộp khoảng 100 triệu đồng.

“Bây giờ đơn đã chuyển đến Chủ tịch thành phố, nếu thành phố chỉ đạo thì phường sẽ chỉ đạo khối họp dân rồi trả lại cho các hộ”, ông Từ Trọng Hải nói.

Quyết định số 93/2014/QĐ ngày 16.12.2014 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách: “Tất cả các khoản huy động, quyên góp, đóng góp chỉ được thực hiện theo quy định của nhà nước và phải được cấp có thẩm quyền cho phép bằng văn bản, ngoài ra không được huy động dưới bất cứ hình thức nào...”. Theo tài liệu của phóng viên, tổ công tác UBND phường Hồng Sơn và khối 12 tổ chức thu số tiền nói trên chưa có kế hoạch cụ thể, chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động