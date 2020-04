Nghệ An đã tự xét nghiệm được SARS-COV-2 bằng kỹ thuật Realtime PCR

Bác sỹ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tiến hành xét nghiệm virus SARS–CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime PCR. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Ngày 4/4, ông Phạm Vĩnh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, Bệnh viện đã tiến hành triển khai hệ thống xét nghiệm virus SARS-COV-2 đầu tiên tại Nghệ An bằng kỹ thuật Realtime-PCR 7500 Fast. Hệ thống này có thể xét nghiệm tối đa 270 mẫu bệnh phẩm mỗi ngày.

Tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, hệ thống xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime-PCR đã được triển khai từ năm 2016, chủ yếu triển khai xét nghiệm đột biến gen EGFR trong ung thư phổi; gene KRAS, N RAS trong ung thư trực tràng và xét nghiệm viêm gan B, C.

Từ khi có dịch COVID-19, Nghệ An phải gửi mẫu xét nghiệm virus SARS-COV-2 ra Hà Nội, Thanh Hóa hoặc Hà Tĩnh, mất nhiều thời gian chờ đợi kết quả. Trước thực trạng đó và được sự đồng ý của Sở y tế Nghệ An, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã chủ động phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC) triển khai hệ thống xét nghiệm Virus SARS-COV-2 đầu tiên tại tỉnh bằng kỹ thuật Realtime-PCR.

Thạc sỹ, bác sỹ Trần Đức Hùng, Trưởng Khoa giải phẫu bệnh-Sinh học phân tử (Bệnh viện Ung bướu Nghệ An) cho biết, hệ thống máy xét nghiệm virus SARS-COV-2 bằng kỹ thuật Realtime PCR tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An mỗi lần chạy xét nghiệm tối đa 90 mẫu trong 96 phút.

Tuy nhiên, năng lực xét nghiệm của máy đang phụ thuộc lớn vào vấn đề tách chiết mẫu bệnh phẩm hiện do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đảm nhiệm. Để tiến hành xét nghiệm virus SARS-COV-2, các y bác sỹ tiến hành các bước như lấy mẫu, tách chiết, trộn bệnh phẩm và hóa chất... Sau đó, cài đặt chương trình, đưa mẫu vào máy để chạy xét nghiệm và cuối cùng là đọc kết quả.

Từ ngày 3/4 đến 12 giờ trưa ngày 4/4, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã triển khai xét nghiệm 121 mẫu, kết quả đều âm tính với virus SARS-COV-2. Kết quả của xét nghiệm đảm bảo chính xác, bởi luôn có mẫu chứng âm và chứng dương riêng biệt nên không có sai sót, Bác sỹ Trần Đức Hùng cho biết thêm.

Ông Phạm Vĩnh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, hệ thống máy xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán bệnh các bệnh truyền nhiễm trong đó có bệnh COVID-19 đang được trang bị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An rất hiện đại. Máy Realtime-PCR 7500 fast của đơn vị là một trong các máy xét nghiệm được ưu tiên sử dụng trong phòng chống dịch COVID-19.

Không chỉ xét nghiệm được Virus SARS-COV-2, trên hệ thống máy này còn có thể xét nghiệm phát hiện đột biến gen trong các bệnh ung thư, cho kết quả chính xác, phục vụ điều trị cho bệnh nhân mắc các bệnh như ung thư phổi, đại trực tràng....

Hiện nay, đội ngũ y, bác sỹ, kỹ thuật viên tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An với trình độ chuyên môn cao có thể sử dụng thành thạo máy xét nghiệm nói trên một cách chính xác. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục phối hợp trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An tiến hành lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 trên diện rộng toàn tỉnh Nghệ An.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 6.700 công dân đang được cách ly tập trung và dự kiến trong những ngày tới sẽ tiếp tục gia tăng; vì vậy việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 là hết sức cần thiết và quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19./.

Tác giả: Tá Chuyên

Nguồn tin: vietnamplus.vn