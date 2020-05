Nghệ An: Cty CP Bánh kẹo Tràng An 2 xây dựng không phép, sai quy hoạch?

Nhà máy bánh kẹo Tràng An 2 đóng trên đường Sào Nam, thuộc phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Đây là nhà máy bánh kẹo của Công ty CP Bánh kẹo Tràng An 2 (thuộc Công ty CP bánh kẹo Tràng An Việt Nam).

CTCP Bánh kẹo Tràng An 2 được xây dựng từ năm 2008, đi vào hoạt động năm 2010, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 2901142331, đăng ký lần đầu vào năm 2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp. Nhà máy được xây dựng trên thửa đất có diện tích 4,29 ha với khoảng 500 công nhân viên. Quy mô 6000 tấn/năm bao gồm các loại bánh gạo, bánh snack, bánh belgi, trứng sữa…

Sau khi phản ánh về việc Cty Bánh kẹo Tràng An 2 sử dụng nước giếng khoan để sản xuất bánh kẹo, người dân tại phường Nghi Thu tiếp tục cho biết nhà máy đang ngang nhiên xây dựng trái phép một số hạng mục nhưng không gặp bất cứ một “trở ngại” nào từ chính quyền địa phương.

Công trình xây dựng của Cty Bánh kẹo Tràng An 2 không có giấy phép, sai quy hoạch.

Có mặt tại hiện trường, PV ghi nhận nhà máy này đang xây dựng một khối nhà chữ L nằm sát bên đường Sào Nam với diện tích khoảng 100m2. Ngôi nhà được đổ trụ bê tông, xây bằng gạch đỏ, với chiều cao đang công trình đang dang dở khoảng 4 mét. Việc xây dựng diễn ra giữa “thanh thiên bạch nhật” nhưng rất lạ là UBND phường Nghi Thu không hề hay biết (?!).

“Chúng tôi chỉ cần đổ đống cát, đặt viên gạch xây dựng cái chuồng gà mà chưa xin phép là bị nhắc nhở, xử phạt ngay; trong khi đó Cty Bánh kẹo Tràng An 2 xây dựng một căn nhà khá đồ sộ nhưng UBND phường Nghi Thu lại không hề hay biết. Phải chăng Bánh kẹo Tràng An 2 là Cty lớn, đóng thuế cao cho TX Cửa Lò nên muốn làm gì thì làm?” – anh Lê Văn H, một người dân ở phường Nghi Thu bức xúc.

Đem vấn đề người dân phản ánh trao đổi với một vị lãnh đạo phường Nghi Thu, ông bộc bạch: “Đúng là chúng tôi chủ quan khi không kiểm tra giấy phép, quy hoạch của Cty Bánh kẹo tràng An 2 khi họ xây dựng hạng mục đó. Nói thật với anh, nhiều năm trở lại đây, tiếng là nhà máy đóng trên địa bàn phường nhưng lãnh đạo nhà máy gần như chưa một lần giao lưu với phường chứ chưa nói đến các chương trình ủng hộ người nghèo, lễ lạt, tết nhất gì cho người dân. Trong khi đó, vấn đề ô nhiễm môi trường nước, khí thải độc hại, tiếng ồn người dân chúng tôi phải gánh chịu, lợi nhuận thì công ty hưởng. Nói như thế để anh biết, cán bộ và người dân phường Nghi Thu chúng tôi chả có lợi lộc gì từ nhà máy này để mà bao che, bênh vực họ cả. Việc xây dựng trái phép đó chúng tôi nhận khuyết điểm là không sát sao kiểm tra mà thôi”.

Từ khi lập biên bản đến nay đã gần 4 tháng trôi qua, UBND Thị xã Cửa Lò vẫn chưa ban hành quyết định xử phạt khiến dư luận bức xúc.

Vì sao Cty Bánh kẹo Tràng An 2 không bị xử phạt?

Sau khi có phản ánh từ người dân, báo chí, ngày 03/02/2020, Đội QLTTĐT Thị xã Cửa Lò do ông Nguyễn Như Ngọc làm tổ trưởng, ông Nguyễn Công Thành là chuyên viên đến kiểm tra việc thi công xây dựng công trình của Cty Bánh kẹo Tràng An 2.

Theo đó, biên bản số 0000823/BBKT của đội QLTTĐT TX Cửa Lò thể hiện: “Qua kiểm tra thực tế thấy Nhà máy Bánh kẹo Tràng An 2 có xây dựng công trình có diện tích 58m2 (nhà chữ L), khoảng cách lùi vào so với bờ rào phía Bắc là 1m, phía Tây so với bờ rào là 1m, chiều cao công trình 4m, xây dựng bằng gạch đỏ. Tại thời điểm kiểm tra, công trình xây dựng sai quy hoạch chi tiết 1/500 số 3414/QĐ-CN do UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt ngày 05/08/2008; sai chỉ giới xây dựng so với chỉ giới đường đỏ đường Sào Nam.

Vì vậy, Đội QLTTĐT Thị xã Cửa Lò yêu cầu Cty bánh kẹo Tràng An 2 “Dừng ngay việc thi công xây dựng công trình”.

Biên bản kiểm tra đến nay đã gần 4 tháng trôi qua, Cty Bánh kẹo Tràng An 2 không bổ sung được giấy tờ, thủ tục nào nhưng vẫn không bị xử phạt.

Từ khi lập biên bản kiểm tra đến nay đã gần 4 tháng trôi qua, Cty Bánh kẹo Tràng An 2 không bổ sung được giấy tờ, thủ tục nào nhưng vẫn không bị xử phạt. Việc này đã gây nên sự bức xúc trong dư luận, cũng như người dân phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò. “Vì sao người dân sai phạm thì bị xử phạt, buộc tháo dỡ ngay trong khi Cty Bánh kẹo Tràng An 2 sai phạm sờ sờ ra đó lại không bị xử lý. Phải chăng UBND Thị xã Cửa Lò đã có sự “ưu ái” cho doanh nghiệp?” - Ông Lê Văn Hùng, một người dân ở phường Nghi Thu bức xúc.

Mặc dù đã liên hệ qua điện thoại với ông Phan Chí Công- Giám đốc Cty Bánh kẹo Tràng An 2 cũng như đến đặt lịch làm việc nhiều lần nhưng thật lạ, chúng tôi đều nhận được bất hợp tác của vị lãnh đạo này.

Mặc dù đã đến đặt lịch làm việc, liên hệ qua điện thoại nhiều lần nhưng thật lạ, chúng tôi đều nhận được sự bất hợp tác của ông Phan Chí Công- giám đốc Cty Bánh kẹo Tràng An 2.

Trao đổi với chúng tôi về việc xây dựng không phép, trái quy hoạch tại nhà máy Bánh kẹo Tràng An 2, ông Hoàng Năng Hiệp – Trưởng phòng Quản lý Đô thị thị xã Cửa Lò cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của người dân, chúng tôi đã cho Đội QLTTĐT đến kiểm tra, lập biên bản. Trong thời hạn 60 ngày, nếu Cty CP Bánh kẹo Tràng An 2 không xuất trình được giấy phép xây dựng, các thủ tục cần thiết thì chúng tôi sẽ xử phạt theo quy định”.

Trước đó, Cty Bánh kẹo tràng An 2 bị người dân phản ánh lấy nước giếng khoan sản xuất bánh kẹo.

Khi được hỏi từ khi lập biên bản đến nay đã gần 4 tháng, vì sao Cty Bánh kẹo Tràng An 2 vẫn chưa bị xử lý? Ông Hiệp cho biết: Do thời điểm lập biên bản lại rơi vào những ngày cận Tết, sau đó tiếp tục đợt dịch Covid -19 nên chúng tôi chưa tham mưu cho Thị xã ra quyết định xử phạt được. Vì vậy trong tuần này, nếu Cty Bánh kẹo Tràng An 2 không bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ cần thiết thì UBND Thị xã Cửa Lò sẽ ra quyết định xử phạt, bắt buộc tháo dỡ theo luật định.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: Thục Anh

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn