Nghệ An: Công viên Trung tâm TP Vinh đang dần biến thành dự án thương mại, ai chịu trách nhiệm?

Đấy là những sai phạm tại Dự án đầu tư xây dựng Công viên Trung tâm TP Vinh. Theo phản ánh, những hành vi sai phạm này kéo dài từ lâu nhưng vẫn chưa được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An xử lý dứt điểm. Người dân đang hoài nghi, liệu có sự “bao che” hay “tạo điều kiện” ở đây hay không?

Tồn tại nhiều sai phạm

Được biết, khu Công viên trung tâm có diện tích 25,89 ha, tọa lạc tại vị trí đất “siêu vàng” ở trung tâm TP. Vinh, bao quanh là các tuyến đường lớn của thành phố như; Lê Mao, Hồ Tùng Mậu, Trần Phú, Trường Thi..., giáp Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, Nhà văn hóa Lao động Nghệ An.

Dự án đầu tư xây dựng công viên Trung tâm TP Vinh, Nghệ An (gọi tắt là dự án) do Công ty CP Trung Long (có địa chỉ tại phường Lê Mao, TP. Vinh) làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận đầu tư năm 2004 và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 tại QĐ số 3391/QĐ.UBND.CNTM ngày 22/7/2014.

Một góc công viên Trung tâm TP. Vinh

Theo đó, Công ty CP Trung Long đã ký hợp đồng thuê 258.863m2 đất thuộc phường Trường Thi và Lê Mao (TP. Vinh) vào mục đích sử dụng “Xây dựng Công viên Trung tâm”. Tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở TN&MT Nghệ An cấp cho Công ty CP Trung Long, mục đích sử dụng đất ở dự án này cũng ghi rõ “đất cơ sở văn hóa” và “đất khu vui chơi, giải trí công cộng”. Theo quy hoạch được duyệt, dự án công viên này được xây dựng năm khu chức năng vui chơi, giải trí phục vụ người dân ở TP. Vinh, vùng lân cận và du khách khi về với quê hương Bác Hồ.

Thời gian đầu, chủ đầu tư đã tích cực triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật cùng các hạng mục công trình theo quy hoạch được duyệt, tạo điểm nhấn vui chơi giải trí. Trong đó, Khu A - khu vui chơi trong nhà với nhiều trò chơi; nhà chiếu hình vũ trụ; Khu B - hồ nước điều hòa trung tâm và thư giãn ven hồ; Khu D - Cung lễ hội đa chức năng và một số khu chức năng khác...

Nhiều công trình xây dựng không đúng với quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt

Niềm vui chưa trọn vẹn, người dân đang mong chờ nhà đầu tư sẽ cho xây dựng dự án công viên Trung tâm thành một khu vui chơi, giải trí tầm cỡ theo đúng quy hoạch được duyệt, nhưng thực tế lại không được như kỳ vọng.

Theo quan sát của phóng viên, khu Công viên Trung tâm giáp các tuyến đường Trường Thi, Trần Phú, Lê Mao, Hồ Tùng Mậu dễ nhận thấy rõ nhiều điểm tại khu đất “vàng” này không còn là “đất cơ sở văn hóa” và “đất khu vui chơi, giải trí công cộng” như quy hoạch được duyệt mà đã biến thành khu kinh doanh thương mại, ăn uống, cà phê…

Một trong những công trình được xây dựng, cơi nới sử dụng sai mục đích tại Công viên Trung tâm

Cùng với những “Cung Lễ hội, Cà phê Phố Hoa” là những khu được thiết kế, xây dựng và sử dụng đúng mục đích trong quy hoạch..., đã xuất hiện những nhà hàng ẩm thực Horizon, cà phê Horizon và một số điểm bán cây cảnh, gốm sứ (vị trí giáp đường Trường Thi, phía trong khu tổ chức sự kiện, sát hồ trung tâm), nhà hàng Con bò Vàng (đường Trần Phú).

Thậm chí, có cả trụ sở doanh nghiệp Tập đoàn Thiên Minh Đức, nhà hàng ăn uống Nhà Quê (tại khu vực đường Lê Mao, giáp với Nhà Văn hóa lao động)… cũng được xây dựng, cơi nới, sử dụng trái mục đích.

Trái với cảnh tấp nập ở các quán cà phê, quán ăn thì điểm sinh hoạt, giải trí cho thanh thiếu niên tại công viên Trung tâm trước đây với các trò vui chơi hấp dẫn đã thu hút mỗi ngày hàng nghìn người thì nay xuống cấp, hư hỏng, trông khá đìu hiu hay cửa đóng then cài…

Vì sao cơ quan chức năng chưa xử lý dứt điểm?

Qua các đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành của TP. Vinh đã đi kiểm tra thực tế đã có báo cáo ban đầu về những sai phạm tại dự án Công viên trung tâm này. Trong đó nhiều công trình xây dựng không đúng quy hoạch, sử dụng sai mục đích lên đến hàng nghìn m2.

Cụ thể, tại khu A dự án, hạng mục công trình ảnh viện, đã xây dựng 704,9m2/560m2, vượt diện tích được phê duyệt 144,9m2 và hình dáng không giống với thiết kế cơ sở được duyệt. Nhà vui chơi bốn mùa đã xây dựng vượt diện tích được duyệt 124m2; nhà thi đấu thể thao vượt 159,4m2 diện tích.

Ngoài các hạng mục thể thao trong nhà, dự án còn sử dụng làm nhà hàng kinh doanh ăn uống, cơi nới thêm mở nhà hàng diện tích 55m2. Nhà điều hành thể thao giải trí được xây dựng vượt 152,86m2 diện tích, trong đó, một phần diện tích tầng một kinh doanh cà phê và nửa còn lại là trụ sở Công ty Tập đoàn Thiên Minh Đức. Xưởng sửa chữa đồ chơi trong công viên đã xây dựng vượt 270m2…

Khu B dự án, các hạng mục công trình Nhà điều hành khu tổ chức sự kiện và Câu lạc bộ chim cá cảnh, doanh nghiệp đã xây dựng vượt gần 900m2 diện tích được duyệt, vị trí xây dựng không phù hợp với quy hoạch, hình dáng, kích thước sai khác với thiết kế cơ sở; thực tế sử dụng kinh doanh ăn uống và cà phê là chủ yếu.

Các công trình không có trong quy hoạch được duyệt 874m2 đang được sử dụng kinh doanh gốm sứ, cây cá cảnh... Tại khu D dự án, công trình Cung lễ hội đa chức năng, đã xây dựng 2.673/1.830m2, vượt 843m2 diện tích được duyệt. Thực tế sử dụng có cơi nới thêm hai khu vực kinh doanh ăn uống, cà phê khoảng 400 m2, nhà bán cây cảnh hơn 600m2…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã trực tiếp kiểm tra và kết luận những sai phạm tại Dự án Công viên Trung tâm TP Vinh.

Trước thời điểm thành lập đoàn liên ngành kiểm tra thì dự án này cũng đã bị các cơ quan chức năng xử phạt và buộc phải tháo dỡ một số công trình trái phép. Tuy nhiên, với kết quả kiểm tra của đoàn liên ngành TP Vinh, phát hiện ra một số vi phạm, sai phạm trên rất cụ thể nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại tràn lan những công trình xây dựng và sử dụng công trình không phép mà không bị xử lý, khiến dư luận bức xúc trong thời gian dài.

Ông Nguyễn Sơn Tùng, chuyên môn phòng Quản lý đô thị thành phố Vinh cho biết: Liên quan đến những sai phạm của Công ty CP Trung Long hiện nay chính quyền cấp thành phố đang tiến hành ở mức rà soát, kiểm tra. Trước đây đã xử lý một số lần nhưng trong năm 2020 thì chưa.

Thực tế, Công ty CP Trung Long không tuân thủ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên Trung tâm thành phố Vinh mà UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt điều chỉnh. Đó là, xây dựng và sử dụng công trình không theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt; tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất cơ sở văn hóa, vui chơi, giải trí công cộng sang đất kinh doanh thương mại; không chủ động, tự giác kê khai bổ sung đối với diện tích đất không sử dụng vào mục đích xã hội hóa để thực hiện nghĩa vụ tài chính cho ngân sách Nhà nước…

Những hành vi sai phạm đang tồn tại của Công ty CP Trung Long đang gây bức xúc trong dư luận. Người dân mong muốn, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An sớm làm rõ, xử lý nghiêm những sai phạm tại Dự án xây dựng công viên Trung tâm TP. Vinh. Sớm đưa công viên Trung tâm thành phố Vinh vào hoạt động đúng với vai trò và mục đích như kỳ vọng của người dân.

Tác giả: Thành Văn - Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Doanh nhân Việt Nam