Nghệ An: Công ty XDTM Sông Tiền nợ thuế và bị cưỡng chế hóa đơn

Dự án mà Công ty XDTM Sông Tiền từng triển khai thi công.

Thông tin từ Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty XDTM Sông Tiền, khối 1, phường Hồng Sơn, TP Vinh.

Doanh nghiệp này bị cưỡng chế do đã không chấp hành nộp tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp mà ngành thuế đã thông báo.

Theo đó, Công ty XDTM Sông Tiền đang nợ số tiền bị cưỡng chế là 452,863.042 đồng. Ngành Thuế Nghệ An cũng đã có thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp này từ 9/11/2022 đến 9/11/2023.

Được biết, Công ty Sông Tiền hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng. Doanh nghiệp này cũng đã tham gia và trúng nhiều gói thầu trên địa bàn Nghệ An như:

Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp san nền, hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp, thoát nước và chi phí hạng mục chung công trình HTKT khu TĐC tại xóm 5, xã Nghi Phú, TP Vinh do Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vinh mời thầu theo hình thức Đấu thầu rộng rãi trong nước với vai trò liên danh chính của Công ty CP xây dựng thương mại Sông Tiền - Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Đại Thắng.

Gói thầu số 05: Phần xây lắp và thiết bị công trình Hạ tầng khu tái định cư và khu dân cư thuộc 2 phường Đông Vĩnh và Cửa Nam, thành phố Vinh do Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vinh mời thầu theo hình thức Đấu thầu rộng rãi trong nước với vai trò liên danh chính của Công ty cổ phần 484 - Công ty CP xây dựng thương mại Sông Tiền.

Hay, Dự án Khu dịch vụ tổng hợp thương mại sông Tiền tại khối 1, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh (Nghệ An) do Công ty XDTM Sông Tiền làm chủ đầu tư. Quy hoạch dự án được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 15/5/2017.

Bên cạnh đó là Dự án Đường quy hoạch 25 mét (nối đường Nguyễn Cảnh Hoan với đường Namyangju Dasan, phường Quán Bàu, TP Vinh) do UBND phường Quán Bàu làm chủ đầu tư, công ty XDTM Sông Tiền là đơn vị thi công. Dự án được phê duyệt, khởi công vào cuối năm 2019, với tổng mức đầu tư hơn 13 tỷ đồng.

Liên quan đến việc nợ thuế, mới đây, ngành Thuế Nghệ An cũng đã phát đi 3 văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 3 Giám đốc, Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngành Thuế Nghệ An cũng phát văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với Giám đốc doanh nghiệp.

Cụ thể gồm: Ông Dương Hoàng Ân (SN 1958), trú quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội - Giám đốc Công ty TNHH cát sỏi Cầu Rộ Thanh Chương; Ông Nguyễn Bá Lương (SN 1967), trú huyện Đô Lương, Nghệ An - Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Bá Lương và ông Phan Văn Đương (SN 1979), trú huyện Yên Thành, Nghệ An - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Thiên Minh.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn