Nghệ An: Công ty TNHH Xây dựng và phát triển đô thị Phú An có đủ năng lực để thực hiện dự án?

Trong tỉnh

Kể từ khi UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 5559 ngày 31/12/2019 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lí rác thải Nam Đàn (tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) do Công ty TNHH Xây dựng và phát triển đô thị Phú An làm chủ đầu tư. Đến nay, đã 2 lần điều chỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhưng dự án vẫn chưa thể triển khai.